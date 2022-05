Llega el mes de junio y la plataforma de streaming Star+ anunció los estrenos que habrá el próximo mes. Entre ellas habrá nuevas temporadas, películas, documentales y también programas. Junio es un mes lleno de novedades para quienes gustan aprovechar sus ratos libres con un serie o película.

Qué series se estrenarán

La segunda temporada de la serie Only Murders In The Building, que fue un éxito en 2021 se estrenará el próximo 28 de junio. Un grupo de vecinos deberá resolver un crimen.

Atlanta, la historia de un joven rapero que intenta hacerse famoso vuelve el 29 de junio con una tercera temporada, Las dos primeras temporadas de la serie pueden verse en la plataforma Netflix.

La plataforma también publicará las tres primeras temporadas de American Crime Story. La serie basada en crímenes reales ya anunció la grabación de su cuarta temporada.

Mientras que el 15 de junio llega la tercera tirada de Love, Victor. La historia de un adolescente llamado Victor que tras mudarse de ciudad se tiene que adaptar a una nueva casa, a una nueva vida y empieza a descubrir su orientación sexual y a adaptarse a un nuevo colegio.

También para quienes aman a Kim, Khloe y kourtney Kardashian y Kris Jenner habrá novedades. se trata de una especial de la serie de la familia Kardashian-Jenner llamado The Kardashians: A Robin Roberts Special. La familia será entrevistada por el copresentador de Good Morning America.

Llega también la 20° temporada de Family Guy, Una serie cómica de dibujos animados que relata la historia de la familia Griffin.

Que películas se estrenarán

El 24 de junio llega a la pantalla Rise, una película que cuenta la historia de una familia inmigrante en Grecia, los Antetokounmpo, cuyos hijos llegaron a jugar en la NBA.

Babel, otro de los estrenos, es la película de Iñarritu donde cuatro grupos de personas de diferentes continentes son conectadas a través de un accidente.

También Palm Springs, la película de Max Barbakow estará disponible en Star+. Allí Andy Samberg y Cristin Milioti repiten la misma noche todos los días por un bucle temporal.

Que documentales se estrenarán

Una de las novedades del mes de junio es “Backstory”: Serena vs. The Umpire. Un documental que cuenta la historia sobre las violaciones de los códigos que hizo Serena Williams durante la final del US Open 2018.

Para los amantes del deporte también llega ESPN 30 for 30: Bad Boys. Se trata de la historia del tan famoso equipo que jugó a finales de los años 80, los Detroit Pistons.