La sexta temporada de Black Mirror más cerca que nunca: ya tiene fecha de estreno y tráiler

Atención fanáticos de Black Mirror, porque hay fecha de estreno y tráiler de la sexta temporada. Luego de cuatro años y una pandemia por medio, la serie éxito de Netflix está de regreso.

La serie antológica y distópica de Charlie Brooker está a la vuelta de la esquina y busca reinventarse tras un fracaso como fue Bandersnatch y la poca repercusión de su quinta temporada.

Recordemos que, el stop de cuatro años fue una decisión consciente de su showrunner en medio de la pandemia, quien en su momento declaró: “Ahora mismo no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades colapsando, por lo que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más inclinado a revisitar mi set cómico, por lo que he estado escribiendo guiones centrados en hacerme reír a mí mismo”.

Black Mirror Foto: Netflix

Además, la serie tuvo un gran cambio que fue el paso de los derechos de transmisión de Channel 4 a Netflix. Desde el año 2016, el gigante de streaming tiene al producto como una de las joyas de su catálogo, lo que, sin dudas, le trajo una ola de suscripciones.

¿De qué tratará la sexta temporada de Black Mirror?

Con la sexta temporada de Black Mirror, Charlie Brooker planea reinventar el producto luego de que, en sus palabras, se haya vuelto “predecible”. Para el showrunner lo más importante de la serie es su efecto sorpresa y creatividad para expresar lo que algún día puede llegar a ser realidad en un futuro cercano. Contará con cinco episodios: “Joan is Awful”, “Loch Henry”, “Beyond the Sea”, “Mazey Day” y “Demon 79″.

¿De qué tratará cada episodio?

“Joan is Awful”: Una mujer común y corriente descubre que una plataforma global de streaming ha lanzado una prestigiosa serie sobre su vida y es protagonizada por la estrella de Hollywood, Salma Hayek.

Black Mirror sexta temporada. Foto: Netflix

“Loch Henry”: Una joven pareja viaja a un tranquilo pueblo de Escocia para trabajar en un documental sobre naturaleza para luego encontrarse involucrados en una jugosa historia local sobre eventos impactantes del pasado.

Black Mirror sexta temporada. Foto: Netflix

“Beyond the Sea”: En un 1969 alternativo, dos hombres se encuentran en una misión peligrosa de alta tecnología y deberán lidiar con las consecuencias de una tragedia inimaginable.

Black Mirror Foto: Netflix

“Mazey Day”: Una celebridad es asediada por los paparazzi mientras enfrenta las consecuencias de un incidente en el que una persona fue atropellada.

Black Mirror sexta temporada. Foto: Netflix

“Demon 79″: Norte de Inglaterra, 1979. Una tímida asistente de ventas recibe instrucciones de cometer actos terribles para prevenir un desastre.

Black Mirror sexta temporada. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrenará la sexta temporada de Black Mirror?

La sexta temporada de Black Mirror llegará al catálogo de Netflix el próximo 15 de junio de 2023.