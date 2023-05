¿Aaron Paul viene a revolucionar Black Mirror? El plot twist que lo cambiaría todo

Luego de cuatro años, una pandemia y el fracaso de Bandersnatch, Black Mirror regresa con su sexta temporada a través del catálogo de Netflix, un lanzamiento que promete acaparar la atención de los usuarios de la plataforma de streaming.

Creada por Charlie Brooker en el año 2011 para la cadena de televisión británica Channel 4, la serie antológica es una de las preferidas por los fans de la ciencia ficción distópica. Además, ha sido foco de grandes debates por parte de la crítica especializada y foco de análisis de estudios académicos, tanto en lo referido al cine y las series como al uso de la tecnología en la sociedad contemporánea.

En el 2016, la serie pasó a estar en manos de Netflix y se configuró como una de las estrellas de su catálogo hasta el año 2019. En aquel momento se lanzó la quinta temporada, la cual le siguió a la película Bandersnatch, que significó un verdadero fracaso para el producto a pesar de ser innovadora por ser interactiva.

Black Mirror Foto: Netflix

El stop tan significativo de cuatro años fue una decisión consciente de Brooker en medio de la pandemia de COVID-19. El showrunner aseguró: “Ahora mismo no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades colapsando, por lo que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más inclinado a revisitar mi set cómico, por lo que he estado escribiendo guiones centrados en hacerme reír a mí mismo”.

¿Aaron Paul lo cambiará todo en Black Mirror?

La sexta temporada de Black Mirror, cuyo estreno está pronosticado para junio del 2023 - sin fecha exacta aún -, contará con cinco episodios: “Joan is Awful”, “Loch Henry”, “Beyond the Sea”, “Mazey Day” y “Demon 79″.

Aaron Paul, conocido por su papel de “Jesse Pinkman” en Breaking Bad, será uno de los protagonistas de la nueva temporada. El actor interpreta a un astronauta en medio de una misión espacial, y he aquí el centro de atención de los fanáticos de las serie que han desarrollado una teoría que lo cambiaría todo.

Black Mirror Foto: Netflix

Como es sabido, los episodios de Black Mirror son autoconclusivos. Uno de los más célebres, que cuenta hasta con un Premio Emmy, es “USS Callister” que sigue una simulación espacial basada en Star Trek. En el avance oficial de la sexta temporada, se puede ver al personaje de Aaron Paul en una nave y con un traje muy parecidos a los de aquel episodio. Ello junto a que sería la segunda vez que se trata la temática espacial, generó la teoría de que sea una continuación episódica.

Black Mirror Foto: Netflix

De ser efectivamente la continuación de “USS Callister”, esto pondría en cuestión el carácter antológico de Black Mirror. No sería extraño que esto suceda, ya que, en una de sus últimas entrevistas, Brooker aseguró que lo principal para él es que la serie sea indefinible, algo que con el paso del tiempo se ha ido desvirtuando en pos de categorías que la encasillan en un tipo de producto.