La guerra desconocida entre Julio Chávez y Ricardo Darín que sorprendió a todos: “Para actuar bien...”.

Julio Chávez y Ricardo Darín son, sin lugar a dudas, dos figuras emblemáticas del cine y teatro argentino. No obstante, compartieron escenario apenas una vez en sus inicios, y aquella colaboración no terminó bien: uno de ellos fue apartado del proyecto.

Julio Chávez en el papel de Charlie. (Gentileza Coral)

Actualmente, Julio Chávez está protagonizando la obra La ballena, en la que interpreta a un personaje con obesidad mórbida, utilizando un traje especial para dar vida al mismo rol que Brendan Fraser encarnó en la exitosa versión cinematográfica que lo llevó a ganar un Premio Oscar.

El Eternauta. (L to R) Cesar Troncoso as Favalli, Ricardo Darín as Juan Salvo, Ariel Staltari as Omar, Marcelo Subiotto as Lucas in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025

En El Eternauta, Ricardo Darín asume el desafiante papel de Juan Salvo, el mítico protagonista de la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld.

El fuerte cruce que tuvieron Ricardo Darín y Julio Chávez

Durante una entrevista reciente por el lanzamiento de El Eternauta, Ricardo Darín compartió su visión crítica sobre ciertas decisiones actorales ligadas a transformaciones físicas extremas: “A mí me gustan los actores y actrices que cuando actúan me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos, interpretar a un parapléjico y/o aparecer con una cicatriz enorme. Después pueden actuar para el cul… pero como están transformados…‘“.

En paralelo, Julio Chávez, actualmente en cartel con La ballena, fue consultado sobre qué talento le gustaría tener de otro artista. Sin dudarlo, respondió: “A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo”.

Ricardo Darín es Juan Salvo en El Eternauta. Foto: Netflix.

Además, reconoció que no tienen una relación cercana: “No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso”.

Estas declaraciones reflotaron una vieja respuesta de Chávez que volvió a cobrar fuerza en redes sociales: cuando le preguntaron por qué no participó en la película Relatos Salvajes, el actor fue tajante y sincero al explicar que no aceptó el papel porque no quería figurar debajo de Ricardo Darín en el cartel. Finalmente, ese rol fue interpretado por Oscar Martínez.