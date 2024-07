La directora de casting de Bridgeston reveló cómo son las picantes audiciones que recibe: “Básicamente es…”

Bridgerton es una de las series más exitosas de Netflix. Sus vestidos de gala, covers de época e historias de amor pasionales la han posicionado como la serie en lengua inglesa más vista en la plataforma.

“Con un anuncio de tal magnitud viene un secreto aún mayor... Lo que lleva a este autor a preguntarse: ¿Aun así uno debería revelar una verdad cuando corre el riesgo de perderlo todo? Bridgerton Temporada 3 Parte 2 llega el 13 de junio, solo en Netflix”, detalló la cuenta oficial de la serie.

Ahora bien, tras el éxito de su última temporada, la historia de los Bridgerton regresará una cuarta vez. Esta vez, la trama giraría en torno a Benedict Bridgerton, quien compone una trama similar a la Cenicienta con Sophie Beckett, su gran amor.

¿Benedict y Cressida? La teoría sobre Bridgerton 4 que te hará volar la cabeza Foto: La Vanguardia

Para componer la temporada, los productores de Netflix deberán buscar a la actriz que interprete a Beckett. Es por ello que la directora de casting ha sido expuesta situaciones incómodas en los castings.

La situación subida de tono a la que ha sido expuesta la directora de castings en Bridgerton

La anécdota de Kelly Valentine Hendry fue revelada en el podcast “Should I Delete That?”. Ahí, aseveró que recibía todos los días castings de personas teniendo relaciones sexuales.

"Bridgerton" completará su tercer temporada en el futuro cercano. (Netflix)

“Es todos los días... Recibo los vídeos más increíbles, no solicitados. Básicamente es sex*. No es sex* real, pero es bastante impactante. No son fotos de desnudos, pero se acerca”, confesó la directora de castings de Bridgerton sobre las audiciones que ha recibido.

Hendry aseveró que no comprendía por qué le llegaba ese tipo de contenido. Ante ello, reveló que la ponía algo triste la situación.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story. (L to R) India Amarteifio as Young Queen Charlotte, Corey Mylchreest as Young King George in episode 106 of Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Cr. Nick Wall/Netflix © 2023 Foto: NICK WALL/NETFLIX

“Es un poco triste, en serio, no lo entiendo”, reflexionó la directora sobre los castings picantes que recibía.

Finalmente, Kelly Valentine Hendry relató que gran parte de las audiciones que recibe son por el personaje de Sophie Beckett, el interés amoroso de Benedict y posible protagonista de la cuarta temporada de Bridgerton.

Bridgerton: Una actriz solicitó una temporada sin contenido íntimo

Previo al lanzamiento de la tercera temporada de Bridgerton, Nicola Coughlan, la actriz que interpretaba a Penélope Featherington, obligó a Netflix a conformar una temporada sin escenas explícitas. Esto, para que sus padres no viesen ese tipo de contenido.

Bridgerton. Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 302 of Bridgerton. Cr. Laurence Cendrowicz/Netflix © 2023 Foto: LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX

“Está literalmente escrito en mi contrato. La gente piensa que lo digo en broma. Simplemente no quiero... Crecí como irlandesa católica”, reveló la actriz irlandesa.