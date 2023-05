Kristen Stewart arremetió contra Hollywood y aseguró que es discriminada: “No les gusta que...”

Kristen Stewart conquistaría los corazones de millones de adolescentes alrededor del mundo con su papel de “Bella Swan” en Crepúsculo. La saga de películas que tuvo lugar entre los años 2009 y 2012, llevó a la actriz al estrellato.

Si bien su carrera actoral cuenta con filmografía previa, la historia de la joven, el vampiro y el hombre lobo le permitieron a Kristen convertirse en toda una teen idol. De pronto, su rostro pasó a ser portada de revistas adolescentes y millones soñaban con ser ella.

Kristen Stewart como Bella Swan en Crepúsculo, Foto: web

En la actualidad Kristen se encuentra un tanto alejada del universo del séptimo arte, y ni que hablar del de las series. Sus trabajos son intermitentes, aunque cada uno de ellos logra dar con la nota - claro ejemplo son Spencer y Crimes of the future -.

¿Kristen Stewart discriminada por Hollywood?

En una entrevista con The Guardian, Kristen Stewart habló sin tapujos acerca de su situación dentro de la industria hollywoodense. La actriz dio su punto de vista acerca de la falta de trabajo que tiene dentro de la misma.

Kristen Stewart Foto: instagram.com/chanelofficial

Si bien las declaraciones son del 2019, ilustran a la perfección la situación de la actriz: “Si te haces un favor a ti misma y no le das la mano a tu novia en público, tal vez consigas un papel en una película de Marvel”, arrojó sin pelos en la lengua Kristen, quien, recordemos, está en pareja con Dylan Meyer, guionista y actriz.

Kristen Stewart Foto: instagram.com/chanelofficial

“Quieres proteger tu éxito y tu productividad, y hay gente en el mundo a la que no le gustas tú, y a la que no le gusta que te veas con chicas, y a la que tampoco le gusta que no te identifiques como, entre comillas, ‘lesbiana’, pero tampoco como, entre comillas, ‘heterosexual”, desarrolló Kristen.

Kristen Stewart Foto: instagram.com/chanelofficial

“Creo que estamos llegando a un lugar en el que, no sé, la evolución es algo extraño, todos nos estamos volviendo increíblemente ambiguos. Y es algo realmente maravilloso”, argumentó la actriz, quien está más que orgullosa de su sexualidad y aseguró en referencia al sector conservador de la industria: “No volvería a trabajar con gente así”.