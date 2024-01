Javier Milei apuntó filoso contra Adrián Suar: “Tengo que elegir si financiar películas que no mira nadie”

La ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como “Ley Ómnibus”, promovida por LLA y el Gobierno Nacional, ha despertado todo tipo de opiniones y, sobre todo, ha causado el enojo de diferentes sectores como el científico y el de cultura.

En el proyecto de ley se intima al cierre o desfinanciamiento de instituciones culturales, tales como el INAMU y el INCAA. Sobre este último, actores, productores y directores cinematográficos de renombre, como Ricardo Darín, Santiago Mitre e, incluso, Adrián Suar, se han pronunciado.

Adrián Suar Foto: web

Suar, quien ha sido el responsable de producciones televisivas y películas que han sido un éxito entre el público argentino - aunque en el último tiempo ello decayó -, se vio obligado a cerrar su histórica productora Pol-ka. Sumado a ello, el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha provocado que se manifieste.

“Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada; como si solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos, veo que es una mirada que entristece, empobrece”, expresó Suar en referencia a la “Ley Ómnibus”.

La respuesta de Javier Milei

Lejos de quedarse callado, el Presidente de la Nación, Javier Milei, respondió a las críticas de Suar, con la actitud filosa que lo caracteriza: “Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, declaró en radio Rock&Pop.

Javier Milei y Adrián Suar. Foto: web

Además, el mandatario sostuvo: “No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”.