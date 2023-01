Jamie VS Britney Spears: las 5 canciones de la princesa del pop que debes escuchar antes de ver la serie.

Lucky: “Si no me falta nada en la vida. Entonces, ¿Por qué estas lágrimas vienen en la noche?” canta en uno de los sencillos más recordados de su álbum “Oops!... I Did It Again”. “Lucky” relata lo que le ocurre a muchos artistas: alcanzan un nivel de éxito y fama inimaginable, y desde afuera da la sensación de que son totalmente felices y plenos, pero eso es solo una máscara. En esta canción, Britney habla de una chica que es una superestrella, una mujer con suerte, pero detrás de su sonrisa y maquillaje oculta tristeza y siente que tiene una vida vacía.