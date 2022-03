Y un día se terminó la incertumbre. Para los fanáticos de Game of Thrones que andaban extrañanando a los Targaryen, hay buenas noticias. HBO informó que House of the Dragon se estrenará el domingo 21 de agosto, tanto en la plataforma de streaming HBO Max y en HBO.

Basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El capítulo piloto y algunos episodios adicionales han sido dirigidos por Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal, quienes también desempeñan el rol de productores ejecutivos. Sapochnik ya estuvo al frente de los dos últimos capítulos de la sexta temporada (“Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter”), que tuvieron un gran recibimiento por parte de los seguidores de la serie.

La serie original, “Game of Thrones”, llegó a su fin hace dos años pero continúa ostentando el récord de ser la producción de ficción con mayor número de premios Emmy, con un total de 59.

House of the Dragon es la precuela de Game of Thrones Foto: HBO Max

Debido a su trascendencia, poco después de la confirmación de “House of the Dragon” también se dieron a conocer otros tres proyectos vinculados a la franquicia, la primera de las cuales tendrá el título “9 Voyages” o “Sea Snake” y estará a cargo de Bruno Heller, el cocreador de “Roma”.

Esa tira se centrará en un personaje de la saga literaria de fantasía épica escrita por George R. R. Martin llamado Lord Corlys Velaryon, conocido como “Serpiente Marina”, un aventurero que decide reunir una enorme cantidad de barcos para reivindicarse como el dueño de la mayor flota de guerra del continente.

Por su parte, “Flea Bottom”, el segundo proyecto, se situará en uno de los distritos más humildes y carenciados de la capital de las tierras, Desembarco del Rey; mientras que “10.000 Ships” sigue a la princesa Nymeria y la travesía que emprende junto a un antiguo pueblo.

Elenco de House of the Dragon

El elenco principal esta conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

Mirá el trailer de House of the Dragon