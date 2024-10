Furia de Gran Hermano 2024 acusó a Netflix de robarle la idea de “Envidiosa”, la serie de Griselda Siciliani

“Envidiosa” es la serie en tendencia para el comienzo de la primavera en Argentina. Desde su estreno el pasado 18 de septiembre, se posicionó en el puesto 5 de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix.

“La primera temporada, que estrenó en Netflix el 18 de septiembre, se convirtió en un fenómeno en el país, y se posicionó durante la primera semana del estreno en el puesto número 1 del top 10 semanal de series en Argentina y Uruguay”, destacó la plataforma de streaming.

Ahora bien, pese a su presunto éxito, la producción de Adrián Suar fue criticada por una de las mediáticas de la televisión argentina: Furia Scaglione.

¿Por qué Furia no está contenta con la serie Envidiosa?

Las críticas de la ex hermana fueron presentadas en un stream. Ahí, recalcó que su popularidad habría trascendido al punto de que algunas marcas “vendan su imagen”.

“Muchos ahora usan la palabra furia y empezó a haber muchas modelos peladas, se animaron. Muchas marcas roban imagen para venderla...”, destacó Scaglione sobre el uso de su marca.

Seguidamente, apuntó contra Netflix por haberle quitado la idea de “Envidiosa”. En este sentido, acusó a la plataforma de robarle el concepto.

Looks Envidiosa. Fotos: Netflix

“Netflix, esto de Envidiosa, me lo re chorearon. Ahora hay una serie que se llama Furias. No pueden ponerle Furia, porque no pueden vender con esa palabra, pero le pusieron una “S” y ya está. Ay, Dios, qué locura, ojalá me den algo... Pero bueno, la gente se va a acordar de que soy Furia, no pasa nada”, detalló la exhermanita.

La respuesta de Yanina Latorre a los dichos de Furia contra Netflix

El ataque de la mediática contra la plataforma se hizo viral en redes sociales. Esto hizo que Yanina Latorre apuntara contra la exhermanita por creerse dueña del uso de la palabra “Furia”.

“Que crea que Envidiosa le choreó algo, que hicieron una serie que se llama Furias, porque no pueden ponerle Furia porque se ve que es la dueña del término ‘furia’. Hay modelos peladas, no es la única pelada del mundo”, destacó la angelita desde su programa de radio en El Observador.

Finalmente, Latorre aseveró que Furia no había logrado más éxitos, salvo el streaming que tuvo con Alex Caniggia. “¿Y qué es lo que le habría choreado a Envidiosa? ¿Qué parte de su creatividad? Esta piba no trabaja de nada. “Pará, vamos a hablar con la genia que salió sexta de Gran Hermano”, cerró Yanina Latorre.