Griselda Siciliani es una de las actrices argentinas más destacadas en telenovelas. Su participación en producciones como “Sin Códigos”, “Patito Feo” y “Farsantes“ la han cubierto de elogios y reconocimientos.

“Hay algo de un personaje atravesado por ese llamado fatal que me conmovió y que me pareció un desafío. Dije: ‘Ojalá pueda interpretar esto de la misma manera que lo que me pasó al leerlo, que pueda llegar al espectador de esa manera’”, destacó la actriz sobre su personaje en la película Descansa en Paz.

Ahora bien, tras su última producción en Netflix con “Descansa en Paz” Griselda Siciliani volverá a la plataforma con una serie de comedia. Se trata de “Envidiosa”, una trama que ahondará en la crisis de los cuarenta.

Qué se conoce de Envidiosa, la nueva producción de Griselda Siciliani

La historia se centra en Vicky, una mujer de 40 años que fue dejada por su novio tras diez años de romance. Desde ese momento, su vida se volvió caótica, al punto de acosarlo para saber quién es su nuevo amor.

“Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra”, explicó el personaje de Siciliani sobre su presente a nivel amoroso.

A raíz de este momento, Vicky comenzó a ser más celosa por el éxito de sus amigas en el romance. Por tanto, se hizo cada vez más difícil convivir con ella.

Netflix: estrenaron el tráiler de Envidiosa, la nueva comedia de Griselda Siciliani Foto: La Voz

“No te cansa estar midiendo que tiene ella, que tengo yo. Cada vez que se casa una amiga te angustias”, recalcó la psicóloga de Vicky sobre su personalidad.

Netflix: estrenaron el tráiler de Envidiosa, la nueva comedia de Griselda Siciliani Foto: La Voz

Finalmente, Vicky pasó por un viaje de emociones, en donde buscó rehacer su vida y casarse con el hombre de sus sueños. Sin embargo, este trayecto trajo consigo un redescubrimiento personal.

Netflix: sinopsis oficial de Envidiosa

“En silencio, Vicky sufre y envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella. Harta, antes de cumplir 40, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan, o lo deja. Pero nada resulta como lo esperaba y Vicky intentará rearmar su vida, buscando un nuevo hombre para concretar su sueño de casarse, sin saber que en este viaje más que un hombre se encontrará a sí misma”, destacó la sinopsis oficial de la serie.

Netflix: reparto de Envidiosa, la nueva serie de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani

Esteban Lamothe.

Benjamín Vicuña.

Pilar Gamboa.

Violeta Urtizberea.

Marina Bellati.

Bárbara Lombardo.

Martín Garabal

Lorena Vega,

Susana Pampin

Leonora Balcarce

Adrián Lackerman.

Cuándo se estrenará Envidiosa

Finalmente, la serie de Griselda Siciliani se estrenará el próximo 18 de septiembre.