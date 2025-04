Fin del cepo al dólar: qué pasará con los precios de Netflix, Spotify y otras plataformas de streaming

Desde este lunes 14 de abril, el Gobierno nacional puso fin al cepo cambiario y abrió una nueva etapa para el mercado de cambios argentino.

El anuncio incluye la implementación de un esquema de flotación administrada, en el que el dólar oficial podrá moverse dentro de una banda que irá de los $1.000 a los $1.400. Este nuevo panorama genera incertidumbre sobre el impacto que tendrá en distintos consumos, en especial los vinculados a servicios digitales como Netflix, Spotify, Disney+, Max (ex HBO Max) y Amazon Prime Video, entre otros.

Qué cambia con el nuevo dólar

El fin del cepo significa que el tipo de cambio oficial podrá fluctuar dentro del rango establecido, con intervención del Banco Central si se acerca a los extremos. Aunque no se modificó la estructura impositiva vigente, esta decisión afecta directamente al llamado “dólar tarjeta” o “dólar Netflix”, que es el que se aplica para abonar servicios digitales facturados desde el exterior.

Actualmente, el valor de estos servicios se calcula tomando como base el dólar oficial, al que se le suman percepciones del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. El Impuesto PAIS, que hasta diciembre de 2024 representaba un recargo adicional del 30%, fue eliminado por el Gobierno de Javier Milei, lo que alivió parcialmente el precio final para los consumidores.

Netflix, plataforma de streaming. / WEB

Sin embargo, según explican desde la página especializada IProfesional, con un dólar oficial que podría escalar hasta los $1.400, los precios en pesos de estas plataformas podrían registrar aumentos significativos. Por ejemplo, un abono de Netflix que hoy cuesta $6.000 podría superar los $9.000 si el dólar se ubica en la parte alta de la nueva franja.

Cómo afecta a otros consumos digitales

El nuevo régimen no solo impacta en el entretenimiento. También lo hará en otros consumos facturados en moneda extranjera, como compras online, suscripciones a software, almacenamiento en la nube o aplicaciones móviles. Todos estos servicios utilizan el mismo tipo de cambio con percepción impositiva, por lo que el eventual encarecimiento del dólar oficial se trasladará directamente al resumen de tarjeta.

¿Se modificará el dólar tarjeta?

Por el momento, no. Según lo informado por el Gobierno, no habrá cambios adicionales en la forma de calcular el dólar tarjeta. Esto significa que seguirá compuesto por el valor oficial más el 30% de percepciones. La eliminación del Impuesto PAIS continúa vigente, y no se sumó ningún nuevo recargo por ahora.