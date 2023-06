Estas fueron las muertes jóvenes más impactantes de Hollywood

Hollywood es una de las industrias más grandes a escala global. A partir de 1915 de la mano de Griffith, el cine estadounidense comenzó a pisar fuerte y ser competidor de Francia, nación donde el séptimo arte dio sus primeros pasos como industria.

Cuando de cine clásico hablamos, lo primero que viene a la mente es Hollywood y artistas como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Emil Jannings, Charles Chaplin y tantos otros.

Hollywood Foto: Vanity Fair

No importa la década de la que se hable, Hollywood supo crear productos que se amoldan a las necesidades de los espectadores en función de las distintas tendencias y contextos. Es por tanto que, grandes joyas cinematográficas surgieron principalmente de los Estudios Warner Bros., Paramount, Disney y MGM.

¿Cuáles fueron las muertes más impactantes de Hollywood?

Resulta casi imposible armar una lista de todos los artistas que pasaron por Hollywood, grandes nombres que forman parte del corazón de los cinéfilos.

Algunos de ellos, lamentablemente, partieron muy rápido hacia una “mejor vida”, y dos de ellos, en particular, configuraron grandes golpes a la industria y el público: River Phoenix y James Dean.

River Phoenix y James Dean. Foto: Vía País

Se trata de dos casos de jóvenes actores cuyo talento los posicionó como futuros íconos del cine, tales como Al Pacino, Robert de Niro, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp y las lista sigue…

River Phoenix fue un actor y músico estadounidense, conocido por su papeles de “Chris Chambers” en Cuenta conmigo y del joven “Indy” en Indiana Jones y la última cruzada. Es hermano de Joaquin, Rain, Liberty y Summer Phoenix, todos reconocidos actores, especialmente el primero por su papel de “Joker”.

River Phoenix Foto: George Rose

A principios de 1989, Phoenix fue nominado al Óscar y los Globo de Oro como Mejor actor de reparto y recibió el honor de Mejor actor de reparto de la National Board of Review por su papel en Running on Empty. Como si ello fuera poco, fue colocado en el puesto 38 de actores prometedores en 1986 por la revista Screen World.

River Phoenix Foto: web

The Thing Called Love de 1993, dirigida por el gran Peter Bogdanovich, fue la última película en la que actuó antes de su muerte. En la noche del 30 de octubre de 1993, Phoenix iba a tocar en vivo con su amigo cercano Michael “Flea” Balzary de los Red Hot Chili Peppers, en The Viper Room, un club nocturno de Hollywood. Durante la presentación del grupo, el actor le avisó a uno de sus compañeros que creía que tenía una sobredosis, a lo que le respondieron que eso no era posible porque estaba consciente. Momentos más tarde, River comenzó a convulsionar y falleció.

James Dean fue otro de los jóvenes actores prometeicos, cuya muerte sacudió a la industria y el público. Su salto a la fama se dio con la película Rebelde sin causa del año 1955, donde interpretó a “Jim Stark” un joven “perdido” para la sociedad. A este rol se les sumarían el de “Cal Trask” en East of Eden, también de 1955, y el de “Jett Rink” en Gigante de 1956. Estos últimos dos papeles lo convirtieron en el primer actor en recibir una nominación póstuma al Óscar.

James Dean Foto: Getty Images

La personalidad de Dean y su fama estuvo caracterizada por la del “chico rebelde”, un hecho muy trasgresor para la época donde los jóvenes mantenían un perfil bajo en función de los estándares de familia y la religión.

James Dean Foto: Getty Images

Al igual que su personaje en Rebelde sin causa, Dean era un aficionado del automovilismo. Por desgracia, sufrió un accidente mientras conducía un Porsche Spyder 550 y murió. Fue enterrado en el Park Cemetery de Fairmount en Indiana el 8 de octubre de 1955. En 1977 se inauguró un memorial en su honor cerca del lugar del accidente, en Cholame.