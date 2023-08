“Es Leviosa, no Leviosá”: conocé a Leyla Rangel, la voz detrás de Hermione de Harry Potter

Harry Potter es una de las historias más atrapantes que el mundo de la literatura y el cine ha dado a conocer. J. K. Rowling fue la encargada de crear un universo al que millones alrededor del mundo acceden cuando quieren escapar de la común realidad.

Harry, Hermione y Ron, junto a una inmensa cantidad de personajes inolvidables, protagonizan el mundo mágico que esconde tanto secretos oscuros como diversión y grandes aventuras que formarán parte para siempre de los corazones de quienes alguna vez leyeron los libros o vieron las películas.

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly.

Pero un universo tan fantástico no crece de los árboles. En cuanto a la saga de películas, se trata de una de las producciones más importantes que el cine ha visto. Desde el vestuario, pasando por el equipo de catering hasta los actores de doblaje, eso es Harry Potter.

Leyla Rangel: todo lo que es ser la voz de Hermione Granger

Desde el equipo de Vía País hablamos con Leyla Rangel, actriz de doblaje mexicana que le dio voz a Hermione Granger en las versiones latinoamericanas de Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del Fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe y en las dos partes de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

- ¿Cómo surgió la oportunidad de ser la voz de Hermione Granger?

- Leyla Rangel: Surgió de una manera muy extraña porque yo hice prueba de voz desde la primera película. Era todo un suceso. Nos habían contado de que se venía un proyecto muy especial pero no nos contaban nada más. Se hicieron las pruebas en una empresa de doblaje, que ya no existe más, que es donde yo empecé a transitar mis primeros pasos como actriz de doblaje cuando tenía solo 7 años.

Emma Watson como Hermione Granger en Harry Potter. Foto: J. K. Rowling

Luego de algunas pruebas, el casting se traslada a otra empresa, la famosa Televisa, donde había por aquel entonces un área de doblaje muy importante. Ahí, en el estudio, hice dos pruebas más de voz, y si bien yo ya creía que me iban a tomar dada la cantidad de instancias que había pasado y la similitud entre mi tono y el de Emma Watson, desafortunadamente no me eligieron y para mí fue una frustración muy grande.

Leyla Rangel Foto: Leyla Rangel

Luego de las dos primeras películas hay un cambio en la dirección de doblaje, queda Priscila Reyes en la voz de Hermione. Pero, finalmente, para la cuarta entrega vuelven a hacer pruebas y me eligen. Es una anécdota muy linda que tengo de mi carrera. Para mí fue mágico… fue la misma magia de Harry Potter.

- ¿Tenés alguna anécdota de las grabaciones?

- Leyla Rangel: Pasaron cosas muy bonitas durante las grabaciones. Es el proyecto que más puertas me ha abierto. Una anécdota muy linda es de cuando en una convención en México un chico se me acercó y me dijo ‘cuando yo leo los libros de Harry Potter y voy pasando por los textos de Hermione, es tu voz la que escucho’; eso fue una de las cosas más maravillosas que me han dicho sobre mi trabajo. El que alguien tenga mi voz en su registro auditivo y la pueda escuchar cuando está leyendo es algo precioso.

- ¿Qué factores tuviste en cuenta a la hora de doblar la voz de Emma Watson?

- Leyla Rangel: Durante la “época dorada” del doblaje había cierta apertura a que los actores contratados, que en su mayoría eran celebridades, hagan sus modificaciones. Si bien yo he tenido ciertas oportunidades en las que el proyecto era más flexible para improvisar, en Harry Potter y en la mayoría de producciones de los últimos años se apuesta a que el doblaje sea lo más exacto al diálogo y la lengua de origen. Uno trata de colocar cada palabra donde se pensó previamente que tiene que ir. Cuidamos mucho algo que se llama “labiales”, por ejemplo, cuando en el original dicen “people” nosotros decimos “personas”.

Leyla Rangel Foto: Leyla Rangel

- ¿Hay alguna frase de Hermione que sea tu preferida o que te suelen pedir los fans que hagas?

- Leyla Rangel: Normalmente los fans me piden que les grabe audios y saludos, entonces yo les digo ‘es Leviosa, no Leviosá', que si bien no la digo en las películas, me tocó decir la frase en las pruebas. Otro texto que me piden mucho es: ‘Ronald me pidió que te dijera que Seamus le dijo que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca’, el cual es muy divertido.

- ¿Qué opinás de la polémica de que los influencers son contratados para ser actores y actrices de doblaje?

- Leyla Rangel: Yo creo que los star talent, celebridades de otros medios que son contratados para ser actores y actrices de doblaje, son los menos culpables de esta problemática, ya que ellos son convocados por compañías. Al fin y al cabo, yo como actriz también me he incorporado a otras ramas artísticas. Desde mi punto de vista, somos libres de trabajar donde queramos y si estamos preparados para otras especialidades ¡bienvenido sea! Yo le apuesto a la diversificación. Hay gente muy talentosa en todos lados.

Leyla Rangel Foto: Leyla Rangel

Si debo decir que, no me parece justo el crédito que se la da a los influencers a diferencias de los actores de doblaje que terminan siendo invisibilizados, a pesar de que cuentan en su mayoría con muchos años dentro del rubro y tienen un gran talento. Además, hay una gran disparidad salarial. Los pagos son muy distintos para un influencer/star talent que para un actor o actriz de doblaje. En una película donde hay un star talent, y por lo tanto la cinta es de un gran presupuesto, el salario de ellos es completamente dispar al del resto del elenco de doblaje.