¿Emma Watson volverá a actuar?

Emma Watson deslumbraría a millones con su papel de “Hermione Granger” en Harry Potter y la piedra filosofal, del año 2001.

A lo largo de la saga de películas basada en los libros de J. K. Rowling, la joven Emma desarrolló su personaje de forma impoluta, lo que le valió el reconocimiento tanto de la crítica como del público más allá de Gran Bretaña.

Emma Watson en Harry Potter. Foto: J. K. Rowling

La fama alcanzada por las películas del mago, le abrió la puerta al mundo del modelaje. Debutó en el año 2007 como rostro de Storm, una agencia de modelos británica, pero su consolidación como modelo llegaría en el 2009 como cara de la campaña de otoño/invierno de Burberry; desde entonces, Emma no pararía de crecer dentro de la industria de la moda.

Emma Watson como modelo de Lancôme. Foto: Lancôme

Luego del final de la saga Harry Potter, la actriz incursionó en películas como Las ventajas de ser invisible y La bella y la bestia. Su vida dentro de los sets de rodaje comenzó a ser intermitente, tan es así que su última película fue cinco años atrás: Little Women, basada en la novela homónima de Louisa May Alcott.

¿Por qué Emma Watson se alejó del cine?

En una entrevista con The Financial Times, Emma Watson respondió a la gran incógnita que ronda por la cabeza de muchos fans: ¿Por qué se alejó del cine?

La actriz aseguró que se trata de una decisión de imagen pública, ya que, al ser activista y filántropa necesita sentirse con la seguridad de que la producción en la que trabaje, exprese sus ideales. En este sentido comentó: “Creo que me sentía un poco atrapada”, en referencia a trabajos anteriores.

Emma Watson en los BAFTA 2022. Foto: Vogue

“Lo que me resultaba muy difícil era salir fuera y defender algo sobre lo que no tenía control. Aparecer en una película y que los periodistas me dijesen, ‘¿cómo se vincula esto con tu ideología?”, agregó Emma, quien explicó: “Era muy complicado ser la cara pública y la portavoz de proyectos en los que no estaba involucrada en el proceso creativo”.

“Se me hacía responsable de un modo que empecé a encontrar frustrante. No tenía una voz, no tenía una opinión”, recordó molesta. Sin embargo, la actriz encontró el camino para sentirse cómoda: “Empecé a darme cuenta de que solo quería ser responsable de cosas en las que, si alguien me echaba la bronca por ellas, yo pudiera decir (sin odiarme a mí misma): ‘Sí, la he fastidiado, fue mi decisión y debería haberlo hecho mejor’.

De todas formas, no hay que desesperarse, ya que Emma aseguró que tiene pensado volver a actuar frente a cámara: “Estoy feliz de sentarme y esperar a lo que crea correcto. Me encanta lo que hago. El asunto es encontrar una manera de hacerlo en la que no me rompa a mí misma. No quiero volver al ‘modo robótico’ nunca más. ¿Tiene sentido lo que digo?”, concluyó.