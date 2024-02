Elite Way School, el colegio de Rebelde Way, abre sus puertas: cómo visitarlo y dónde queda

Con el anuncio del regreso de Rebelde Way a los escenarios, esta vez con presentaciones en Israel, el entusiasmo de los fanáticos ha alcanzado su punto máximo. Los actores han compartido emocionantes novedades en sus redes sociales, avivando la nostalgia de aquellos que crecieron siguiendo las historias de los estudiantes del Elite Way School.

Uno de los lugares más emblemáticos de la serie, el Elite Way School, ha vuelto a estar en boca de todos. Ubicado en el Club Belgrano, en la calle Arribeños 1701, este colegio pupilo ha sido testigo de innumerables aventuras y dramas adolescentes que han dejado una marca imborrable en la memoria de los espectadores.

Rebelde Way, una de las telenovelas más queridas.

Es importante destacar que el regreso de la serie ha generado tanto elogios como críticas debido al contexto actual en Israel. A pesar de las controversias, el entusiasmo de los fanáticos por revivir los recuerdos de Rebelde Way sigue siendo innegable.

Se puede visitar el colegio de Rebelde Way.

Con el estado Live Park como escenario de este esperado reencuentro, los seguidores tendrán la oportunidad de ver a muchos de sus actores favoritos, aunque notablemente los ausentes serán Luisana Lopilato y Camila Bordonaba, quienes no se sumaron al proyecto en esta ocasión.

Elite Way School queda en Buenos Aires y se puede visitar. Foto: web

Aunque no todos los personajes regresarán, el legado de Rebelde Way perdura, y el Elite Way School sigue siendo un lugar de culto para aquellos que crecieron con la serie.

¿Cómo visitar el Elite Way School?

Aquellos que deseen experimentar una pizca de la atmósfera Rebelde Way pueden acceder al colegio mediante el pago de una cuota mensual para participar en actividades recreativas dentro del club.

Aunque el acceso al colegio real pueda ser limitado, el recuerdo de sus pasillos llenos de intrigas y amores adolescentes permanece vivo en el corazón de sus fanáticos. Además, se puede revivir la telenovela a través del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.