Halit Ergenç, el actor que conquistó al público latinoamericano con su papel de Onur en "Las mil y una noches", fue condenado por la Justicia turca a un año y diez meses de prisión por haber brindado falso testimonio en un caso vinculado a las protestas sociales que sacudieron Estambul en 2013.

Aunque la condena fue dictada, el fallo aún no está firme, ya que el actor tiene la posibilidad de apelar. Además, la sentencia incluye un beneficio clave: Ergenç no deberá cumplir tiempo en prisión si no comete otro delito durante el período en que se ejecuta la pena.

Halit Ergenç en "Las mil y una noches"

¿Por qué condenaron a Halit Ergenç?

El origen de la causa se remonta a las protestas del Parque Gezi en junio de 2013, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para oponerse a la tala de árboles en el centro de Estambul. Entre los manifestantes había muchos artistas, cantantes y actores, incluidos varios representados por la agencia ID İletişim, cuyo rol fue investigado por la Justicia.

Con los años, las autoridades judiciales acusaron a la dueña de esa agencia, Ayşe Barım, de haber orquestado la participación de sus artistas en las protestas. Fue condenada a 30 años de prisión, en un proceso que sectores de la prensa local y observadores internacionales describen como una persecución política con respaldo del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan.

'Las mil y una noches' arrasó con la audiencia en Argentina y varios países de Latinoamérica.

En ese contexto, Halit Ergenç fue citado como testigo. Dijo que su participación en las marchas fue por voluntad propia, pero la Justicia consideró que mintió en su declaración, al igual que otras figuras públicas que también enfrentaron condenas.

Durante el juicio, el actor negó haber cometido un delito:“Mi declaración como testigo fue tomada y no mentí. Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”, afirmó ante el tribunal.

Cómo está hoy el actor de Las Mil y una noches

A pesar del revuelo judicial, Halit Ergenç apareció en público este martes en la entrega de los Premios del Teatro Bedia Muvahhit. Se lo vio sonriente, tranquilo y sin hacer mención al tema, lo que llamó la atención de los medios turcos.

Mientras tanto, su nombre sigue ocupando titulares por fuera de la ficción, con una historia real que expone tensiones políticas en Turquía.