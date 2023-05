El lujo silencioso que es furor en TikTok y dice presente en la nueva temporada de Succession

Con el estreno de la última temporada de Succession se instaló en las redes el estilo “quiet luxury” o lujo silencioso. ¿De qué se trata? Básicamente, son outfits básicos, caros y cero pretenciosos.

Definitivamente, es una estética difícil de definir porque “es la favorita del 1%” según Diana Lunareja. Esto es debido a que suele ser usada por la gente con mayor poder adquisitivo, que siempre han sido ricas o se relacionan constantemente con personas de ese status.

Imágenes de Succession, la serie que impuso el lujo silencioso. Foto: Instagram

Este tipo de personas no necesitan la moda para diferenciarse del resto, es más, ni siquiera quieren presumir de su riqueza con extravagantes looks, por el contrario, lo consideran más como un estado de ánimo. Para Vogue “el ‘lujo discreto’ es un look que resistirá el paso del tiempo, ya que es esencialmente sinónimo de elegancia.”

De esta manera, las clases sociales más bajas no pueden reconocer el status social de estas personas, por eso se le llama lujo discreto. Son productos de un gran valor justificado en la sutileza del buen diseño, en materiales y en manufactura de la más alta calidad. No estamos hablando de Balenciaga o Gucci, marcas que se dirigen a un público masivo, sino de Loro piana o Brunelo q chinelli que son desconocidas y además poco atractivas para la masa.

Imágenes de Succession, la serie que impuso el lujo silencioso. Foto: Instagram

El lujo posee distintos niveles y en los más altos las marcas suelen ser más delicadas y discretas porque no buscan llamar la atención de una audiencia masiva. En cambio, las marcas como Balenciaga hacen constantemente campañas para ser conocidas por el mayor público posible, especialmente personas ricas que no pertenecen a esta élite discreta. Generalmente, el público de este tipo de marcas ostentosas aparenta tener más dinero del que realmente poseen.

EL ESTILO SILENCIOSO EN SUCCESSION

Con el lanzamiento de la nueva temporada de Succession se reconoció esta tendencia rápidamente. En los episodios se puede observar los looks clásicos que llevan los personajes. Sin embargo, la mayoría de esas prendas valen miles de dólares.

Collection Preston Houndstooth blazer ($2,490 dólares) y polera Cashmere ($1,090 dólares) Foto: SuccessionFashion

Esta serie de HBO es sobre una poderosa familia que posee los medios de comunicación más importantes del mundo y deja en claro este concepto de que para vestir de manera lujosa no hace falta usar grandes insignias de costosas marcas. En realidad, es todo lo contrario, el concepto de lujo silencioso cambia la perspectiva con que la moda de los más poderosos se estaba presentando.