La cuarta temporada de “Stranger Things” es una de las series más vistas de este último tiempo en Netflix. Desde su estreno el 27 de mayo, acumuló en sus primeros tres días 286 millones de horas vistas. Pero en entre los capítulos que se encuentran cargados, los fanáticos notaron un insólito error que no pasaron por alto.

En una de las escenas, los personajes se filman con una videocámara que muestra la fecha exacta en la que están: 22 de marzo de 1986. Pero en la segunda temporada, la madre de Will Byers, le dice que cumple años ese día para recobrarlo de una posesión y en la nueva entrega no hay ninguna mención al personaje por su cumpleaños.

Netflix difundió un error en Stranger Things Foto: captura Twitter

Luego de las especulaciones de los usuarios a cerca del significado de este “olvido”, los autores de la serie Matt y Ross Duffer explicaron lo ocurrido, admitieron el error y debieron pedir disculpas. Incluso adelantaron cuál sería una posible solución.

La palabra de los autores de Stranger Things

“La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste. No quiero que la gente piense que no amamos a Will porque lo olvidamos”, reconoció Matt en una entrevista, mientras que su hermano Ross remarcó otra idea: “¡Hace seis años que escribí esa fecha!”.

Noah Schnapp es Will Byers en Stranger Things.

Y agregó: “Estamos pensando que su nuevo cumpleaños será el 22 de mayo, porque ‘mayo’ puede caber en la boca de Winona (en la escena de la temporada dos donde Joyce dice la fecha del cumpleaños de Will)”. De todas formas se disculparon con los seguidores: “¡Por supuesto que eso significaría que su mamá se olvidó de su cumpleaños! Es demasiado malo. Obviamente fue un error, y lo sentimos. Pedimos disculpas a los fans. ¡Y especialmente a Will! Es injusto”.