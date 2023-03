El crossover más extraño del mundo: Alfa de Gran Hermano junto a Robert Pattinson

Robert Pattinson se encuentra en la Argentina, siendo este hecho viral en las redes sociales y entre los fans del actor de Batman y Crepúsculo que sueñan con cruzárselo por la calle.

Al actor se lo ha visto cenando en lujosos restaurantes y visitando exclusivos sitios de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que llamó poderosamente la atención de los usuarios de las redes sociales fue una foto de aquel junto a Alfa, ex participante de Gran Hermano.

Alfa de Gran Hermano junto a Robert Pattinson. Foto: Walter Alfa

Se trata de uno de los crossovers más extraños e inesperados del mundo, llegando a haber quienes pensaban que se trataba de una fotografía editada.

La fotografía fue compartida por Walter, conocido mejor como Alfa, a través de su cuenta de Instagram recibiendo más de 53 K de “me gustas” y cientos de comentarios siendo la mayoría de ellos de quienes no podían creer lo que veían.

Es en este sentido que, Alfa decidió redoblar la apuesta y subir una segunda postal, donde claramente se puede ver que no se trata de un “edit” sino que el encuentro fue real.

Alfa de Gran Hermano junto a Robert Pattinson. Foto: Walter Alfa

“Para los que decían que era una foto trucada... Sí, Batman fue a Pepino [Restaurante] a encontrarse con Alfa” se puede ver escrito sobre la imagen compartida por el ex GH, aunque los motivos de tal encuentro pueden ser dos: que sea fortuito o que realmente el actor quería conocer a Alfa al ser un espectador más de GH, ya que recordemos, el programa se trata de la franquicia televisiva más importante a nivel global.

¿Qué hace Robert Pattinson en la Argentina?

El principal motivo por el que el actor de Batman está en suelo argentino es que vino a acompañar a su novia, Suki Waterhouse, quien se estará presentando en el Lollapalooza 2023 y con quien sale desde el 2018.

Robert Pattinson en la Parrilla Don Julio, en Palermo. Gentileza: Clarín.

¿Quién es Suki Waterhouse?

Suki Waterhouse es cantante, actriz y modelo inglesa. Desde chica estuvo ligada a las pasarelas y a las alfombras rojas, siendo que a sus 16 años comenzó en el modelaje con la marca de lencería “Marks and Spencer”. Debido a su belleza y su carisma, su carrera en el modelaje fue ascendiendo rápidamente.

Su carrera actoral comenzó en el año 2010 cuando realizó un episodio en la serie de tv “Material Girl”, lo que le abrió la puerta a participar en distintas películas, que tuvieron un gran éxito, como “Love, Rosie” y “Divergent The Divergent Series: Insurgent”, “Daisy Jones and the Six”, entre otras.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse Foto: Google

Lanzó su carrera como cantante en el año 2013, centrándose en el género indie pop. Con su primer sencillo “Brutally” la cantante consiguió más de 300 mil visualizaciones en YouTube. Pese a no dedicarse de lleno a la música, en la plataforma de Spotify cuenta con más de 4 millones de oyentes mensuales. La cantante, modelo y actriz se estará presentando mañana en el festival Lollapalooza, a las 15.15, en el escenario Samsung, en el que interpretará temas de su disco, “I Can’t Let Go”.