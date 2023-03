La razón por la que Robert Pattinson está en Argentina: quién es Suki Waterhouse y qué hace en el país

Luego de que se publicaran fotos de Robert Pattison en una parrilla argentina, muchos se cuestionaron cuáles eran los motivos del actor en estar argentina. Sin embargo, la razón por la que está en Argentina es mucho más romántica de lo que parece.

Robert Pattinson en una parrilla de Buenos Aires. (Foto de Twitter)

El principal motivo por el que el actor de Batman está en suelo argentino es que vino a acompañar a su novia, Suki Waterhouse, quien se estará presentando en el Lollapalooza 2023 y con quien sale desde el 2018. Pero, ¿quién es ella?

Robert Pattinson y Suki Waterhouse Foto: Google

Suki Waterhouse, la cantante que conquisto el corazón de Robert Pattison

Suki Waterhouse es cantante, actriz y modelo inglesa. Desde chica estuvo ligada a las pasarelas y a las alfombras rojas, siendo que a sus 16 años comenzó en el modelaje con la marca de lencería “Marks and Spencer”. Debido a su belleza y su carisma, su carrera en el modelaje fue ascendiendo rápidamente.

Suki Waterhouse Foto: Google

A tal punto en que en el 2013 fue tapa de Vogue, además de ser solicitada por marcar como Pepe Jeans, Dior, Burberry, Balenciaga, Caterina Gatta y H&M. Sin embargo, ella quería seguir creciendo, y para ese entonces empezó a indagar en el mundo de la actuación.

Suki Waterhouse Foto: Google

Su carrera actoral comenzó en el año 2010 cuando realizó un episodio en la serie de tv “Material Girl”, lo que le abrió la puerta a participar en distintas películas, que tuvieron un gran éxito, como “Love, Rosie” y “Divergent The Divergent Series: Insurgent”, “Daisy Jones and the Six”, entre otras.

Suki Waterhouse en "Love, Rosie" Foto: Google

Pero esto no paro a Waterhouse, sino que también lanzo su carrera como cantante en el año 2013, centrándose en el género indie pop. Con su primer sencillo “Brutally” la cantante consiguió más de 300 mil visualizaciones en YouTube. Pese a no dedicarse de lleno a la música, en la plataforma de Spotify cuenta con más de 4 millones de oyentes mensuales. La cantante, modelo y actriz se estará presentando mañana en el festival Lollapalooza, a las 15.15, en el escenario Samsung, en el que interpretará temas de su disco, “I Can’t Let Go”.