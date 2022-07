“Girl in the Picture” o “La chica de la foto” podría ser el documental más inquietante que estrenó Netflix desde sus inicios. Basado en hechos reales, el documental que dura 1 hora 42 minutos cuenta una historia plagada de secuestros, identidades falsas y un cadáver que la policía no puede identificar.

Todo comenzó en 2002 cuando un periodista recibió lo que parecía ser una típica foto familiar. En la imagen se veía a un padre abrazando a su hija, pero algo llamaba la atención, y era la inquietante expresión que tenía la niña en su cara. Pronto, quienes tenían la foto se interesaron por saber quién era la pequeña y cuál era su historia.

El documental recorre toda la historia inquietante de la niña de la foto. Foto: Netflix

Así es como nace “Girl in the Picture”, el documental de crímenes reales basado en la niña que aparece en la fotografía y en el caso de secuestro, abuso sexual y mentiras que marcó su existencia y fue un misterio durante más de 30 años.

La historia del documental que promete ser el más inquietante de Netflix

La sinopsis de Netflix es clara: “La misteriosa muerte de una joven madre y el posterior secuestro de su hijo abren un misterio de décadas sobre la verdadera identidad de la mujer y el fugitivo federal asesino en el centro de todo”.

La pequeña vivió engañada toda su vida. Foto: Netflix

El documental comienza con la histórica foto, pero sigue explorando el caso de Sharon Marshall, la niña que aparece en el retrato. La pequeña fue secuestrada por su padrastro y utilizada con fines sexuales en clubes nocturnos de Las Vegas para obtener algo de dinero.

Sin embargo, no fue hasta 2014 que los investigadores cayeron en cuenta que Sharon en realidad era Suzanne Marie Sevakis y cuál era su historia. Todo salió a la luz luego de la muerte de Suzanne en los 90 y que tenía como principal sospechoso a Franklin Delano Floyd, su esposo, quien la había secuestrado cuando era niña y sabía toda su historia.

El documental recorre toda la vida de Suzanne y por qué las autoridades tardaron tanto en identificar su cadáver.

Cuándo estará disponible el documental

La inquietante historia hecha documental está disponible en Netflix Argentina desde este miércoles 6 de julio.