Netflix siempre busca innovar con sus contenidos. Tras contar con más de 18.000 títulos, la plataforma no deja de ser un espacio ideal para disfrutar los fines de semana.

Una de las películas ideales para disfrutar con toda la familia es “Are We Done Yet?”. La misma fue estrenada el 4 de abril de 2007 en Estados Unidos y dirigida por Steve Carr.

Netflix: así es la sinopsis oficial de “Are We Done Yet?”

“Una pareja de recién casados se muda a una casa que necesita reparaciones en los suburbios, pero su nueva y feliz vida juntos se ve arruinada por un contratista excéntrico”, detalló la sinopsis presentada por Netflix.

De qué se trata “Are we Done Yet?” la película en tendencia en Argentina

“Are We Done Yet?”, ocurre tiempo después de los sucesos de la película “Are we there Yet?”, donde Nick Persons debía llevar a los hijos de su interés amoroso a Vancouver.

Dura menos de dos horas, está en Netflix y es la opción ideal para disfrutar en familia Foto: IMDd

Pasado ese momento, Persons logró casarse con Suzanne, la mujer de sus sueños, y vivir con sus hijos en un reducido apartamento.

Al descubrir que su esposa está embarazada de gemelos, Nick tomó la drástica decisión de comprar una casa a las afueras de la ciudad. Esto generó rechazo de los hijos, quiénes no querían cambiar su cotidianidad.

Sin embargo, esto no será lo más complejo. Tras mudarse a la casa, se dan cuenta de que requiere de sumas reparaciones. Es ahí cuando deciden contratar a Chuck, un contratista excéntrico que hará el proceso de mudanza más difícil.

Dura menos de dos horas, está en Netflix y es la opción ideal para disfrutar en familia Foto: The New York T

¿Podrán mudarse? ¿Será realmente la casa de sus sueños? ¿Serán una familia feliz? Para responder estas preguntas debes ver esta película.

Netflix: reparto de “Are We Done Yet?”

Ice Cube como Nick Persons.

Nia Long como Susan Persons.

John C. McGinley como Chuck Mitchell Jr.

Aleisha Allen como Lindsey Persons.

Phillip Daniel Bolden como Kevin Persons.

Tahj Mowry como Danny Pulu.

Dan Joffre como Billy Pulu.

Pedro Miguel Arce como Georgie Pulu.

Hayes MacArthur como Jimmy el Cantinero.

Magic Johnson como él mismo.

Netflix: así es el tráiler oficial de “Are We Done Yet?”, la película familiar de Netflix