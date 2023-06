Dos personajes de “Besos, Kitty” son hermanos en la vida real y nadie se había dado cuenta

Desde su estreno hace apenas semanas, “Besos, Kitty” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. Con este spin off de la popular “A todos los chicos de los que me enamoré”, la popular plataforma de streaming se ha anotado otro exitazo, de esos ideales para maratonear en un finde.

De tan solo diez episodios y con buenas dosis de romance y drama por igual, la serie ha logrado sumar un gran número de fanáticos en muy poco tiempo. Sin embargo, hay una curiosidad que pocos conocen y que ha logrado pasar desapercibida incluso ante los ojos de los espectadores más atentos.

Los dos actores de “Besos, Kitty” que son hermanos en la vida real

En la serie, asitimos a la propia historia de Kitty Covey (Anna Cathcart), originalmente hermana de la protagonista de “A todos los chicos de los que me enamoré”. En su serie personal, Kitty viaja a Seúl, Corea, para asistir a KISS, la escuela a la que va su novio Dae.

Dos miembros del elenco de Besos, Kitty son hermanos Foto: Netflix

Sin embargo, la historia de amor encontrará sus barreras entre revelaciones y complicaciones, aunque Kitty también se hará de nuevos amigos e intereses románticos entre el proceso. Entre los personajes secundarios destacados están los amigos de Dae, Q y Min-Ho, además de Yuri.

Las historias y momentos propios de los personajes han estado también entre los favoritos de la audiencia ya que enriquecen a la trama y debido a que los actores también supieron demostrar una química inmejorable entre ellos. Pero esto no debería de extrañarnos si tenemos en cuenta que dos de ellos se conocen mejor de lo que esperábamos - se trata de una dupla de hermanos.

La serie es el éxito del momento en Netflix Foto: Netflix

A que no te diste cuenta: Yuri y Min-Ho, que en la primera temporada de la ficción apenas se hablan y no parecerían llevarse demasiado bien, son en realidad familia. Es que Gia Kim y Sang Heon Lee, los actores que los interpretan respectivamente, son hermanos en la vida real. Ni los televidentes más atentos lograron percatarse de este dato, el cual Netflix ha confirmado.

Los actores de Yuri y Min-Ho son hermanos en la vida real Foto: Netflix

Lo más curioso es que no solo los espectadores fueron quienes no se dieron cuenta de la curiosidad sino que el resto del elenco tampoco estaba al tanto de el parentezco de ambos. Según lo que se dice, no fue hasta que Sang Heon Lee pidió agregar a su hermana al chat del elenco que la verdad salió a la luz, revelando que Gia era más que una colega actoral.