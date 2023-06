Chris Hemsworth llega a Netflix: el actor de “Thor” protagoniza Misión de rescate 2

Chris Hemsworth aterriza en Netflix con Misión de rescate 2, una secuela cargada de acción dirigida por Sam Hargrave y basada en en la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks.

El actor conocido por su papel de “Thor” en el universo cinematográfico de Marvel (UCM), coprotagoniza esta historia junto a Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt y Tinatin Dalakishvili. Además, se desempeña como productor desde la primera entrega, al igual que Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo‑Otstot, Patrick Newall y Sam Hargrave.

Misión de rescate 2. (L-R) Chris Hemsworth as Tyler Rake and Director Sam Hargrave on the set of Extraction 2. Cr. Jasin Boland/Netflix © 2023 Foto: Jasin Boland/Netflix

Así como ocurre en su trama, el rodaje de Misión de rescate 2 fue todo un desafío. La filmación de la secuela estaba programada para comenzar en Sydney, Australia, en septiembre de 2021, pero las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 trasladaron la producción a Praga, República Checa. Las últimas escenas se filmaron en Viena, Austria, y el rodaje finalizó el 6 de abril de 2022.

Los esfuerzos no fueron en vano, ya que, los hermanos Russo planean ir más allá de la secuela y desarrollar una serie de películas ambientadas en el universo de Misión de rescate, explotando las historia de los distintos personajes.

¿De qué trata Misión de rescate 2?

Después de haber sobrevivido milagrosamente a los acontecimientos de Misión de rescate, el mercenario australiano de operaciones encubiertas vuelve con otra misión mortal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia.

Se espera que la cinta cause sensación entre los usuarios de la plataforma de streaming, a quienes les encanta el género de acción junto al terror y en en especial el asiático. No va a ser sorpresa si la cinta de Sam Hargrave se posiciona en el podio del top 10 de las películas más vistas no solo de Estados Unidos, sino, en el mundo, incluso, Argentina. Su estreno está pronosticado para el 16 de junio.