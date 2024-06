Dónde ver Geek Girl, la serie juvenil británica que ya es un exitazo en Argentina

Netflix cada vez busca conquistar a jóvenes adultos con sus producciones. “Ginny y Georgia”, “Sex Education” e “In My Life with the Walter Voice” son ejemplo de series que han logrado captar a los adolescentes.

Ahora bien, una de las series por las que ha apostado Netflix es “Geek Girl”, la serie basada en la novela de Holly Smale. La misma fue estrenada el 30 de mayo de 2024 producida por Zoë Rocha, Anthony Leo y Andrew Rosen.

Dónde ver Geek Girl, la serie juvenil británica que ya es un exitaso en Argentina Foto: Netflix

De qué se trata Geek Girl, la nueva serie juvenil de Netflix

“Geek Girl” sigue a Harriet Manners, una adolescente de 15 años que es categorizada en la escuela como “Geek”, una persona fascinada por gustos particulares.

Sin embargo, su vida dará un giro de 180 grados cuando un agente la descubre y le ofrece una oportunidad única: trabajar en el complicado mundo del modelaje.

Harriet consideraba que este mundo no era compatible con ella. Pero conforme pasa el tiempo, la joven se da cuenta de que su personalidad la hace destacar en el rubro.

“Geek Girl” revelará los obstáculos que deberá pasar la protagonista en el modelaje. ¿Dejará absorberse por ese mundo o volverá a ser chiqui friki del colegio?

Netflix: Sinopsis oficial de “Geek Girl”

“Harriet es una adolescente peculiar que siempre quiso encajar. Cuando la descubre una agencia de modelos londinense, comprende que ser única, también es especial”, describió la sinopsis presentada por Netflix.

Reparto de Geek Girl, la nueva serie de Netflix

Emily Carey as Harriet Manners

Sarah Parish as Jude Paignton

Emmanuel Imani as Wilbur Evans

Liam Woodrum as Nick Park

Zac Looker as Toby Pilgrim

Tim Downie as Richard Manners

Jemima Rooper as Annabel Manners

Daisy Jelley as Poppy Hepple-Cartwright

Rochelle Harrington as Natalie Grey

Sandra Yi Sencindiver as Yuji Lee

Mia Jenkins as Lexi

Alana Boden as Miss Lord

Madeleine Price as Liv

Alexandra Chaves as Millie

Hersha Verity as Maia

Hebe Beardsall as Betty

Así es el tráiler Geek Girl