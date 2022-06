Un anueva película adaptación de El mago de Oz llegará a Netflix dentro de poco. Se trata de un filme dirigido por el español Paco León que asegura que su historia -que llegará a la plataforma en primavera- “no se trata de una película, sino de un viaje”.

Con varios puntos en común con el clásico de la literatura infantil escrito por L. Frank Baum, León propone una versión moderna, en la que la música, el baile, las artes plásticas y la moda tendrán un lugar destacado. La historia seguirá a Dora (Postigo), una adolescente de 16 años que luego de tener una fuerte discusión con su padre, se va de su hogar y, acompañada por su perro Totó, emprende un viaje en busca de su madre, a quien no llegó a conocer.

Rainbow, una nueva adaptación de El mago de Oz Foto: Netflix

“Por el camino va haciendo nuevos amigos con los que se embarca en un road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrenta a peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el misterio de su pasado. Pero la vitalidad y la magia de Dora la ayudan a llegar al final de su viaje, que es el principio de otro”, señala la sinopsis oficial de la cinta.

Aún no se reveló su tráiler oficial, pero sí una breve compilación de las imágenes detrás de escena.

Protagonizado por Dora Postigo -quien hace su debut en un rol principal-, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril, Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo el proyecto se rodó durante ocho semanas en Madrid, Guadalajara, Toledo, Segovia y Alicante y contó con la participación especial de Rossy de Palma y Ester Expósito.

“Yo tenía una necesidad enorme de fantasía y de evasión, después de la realidad tan aplastante que vivimos. Y como el cine que he hecho hasta la fecha ha sido siempre bastante realista y naturalista, me apetecía probar esta especie de cuento pero partiendo también del realismo”, reveló el director en una entrevista con Esquire, en la que también contó que las redes sociales le sirvieron para armar el elenco que estaba buscando.

Sobre los motivos que lo llevaron a inspirarse en El mago de Oz, señaló: “Yo buscaba una estructura en la que desarrollar un universo de fantasía pero realista, y me pareció un cuento de hadas actual porque no hay príncipe, no hay historia de amor, es una protagonista femenina que lidera una pandilla, que habla de diversidad, de ser tú mismo, del desencanto, de que al final del camino no hay nada, porque lo único que hay es el camino”.