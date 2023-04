Cierra el festival del estudio Ghibli con Princesa Mononoke: ¿el animé revivió a las salas de cine?

Los fanáticos del animé están de fiesta. Como parte del estudio Ghibli Fest, las salas de Cinemark Hoyts llevan reestrenando desde el 26 de enero algunas de las películas más emblemáticas del estudio dirigido por Hayao Miyazaki. Una programación de lujo con cinco de las más icónicas cintas del gran director japonés: “Ponyo, el secreto de la sirenita” (2008), “Mi vecino Totoro” (1988), “El Castillo Ambulante” (2004), y “El Viaje de Chihiro” (2001) ya llevaron cientos de espectadores a las salas.

Ahora llega el turno de la quinta y última película del festival: “Princesa Mononoke” (1997), en cines de todo el país del 20 al 26 de abril. Se trata de una ocasión ideal para acercarse por primera vez o redescubrir este clásico de la animación japonesa, una aclamada obra que no pierde nada de vigencia por su importante mensaje sobre la conciencia y lucha por la defensa del medio ambiente.

Hayao Miyazaki, el popular director de animé

De qué trata “Princesa Mononoke”, la última película del Ghibli Fest

“Princesa Mononoke” es la sexta película del aclamado Hayao Miyazaki. Se ambienta en el período Muromachi (1336-1573) y trata la lucha entre los humanos y los guardianes del bosque, seres sobrenaturales que defienden a la naturaleza de la explotación arrolladora de recursos por parte de los hombres.

Estrenada en julio de 1997 en Japón, se convirtió en ese mismo año en la película con mayor recaudación en la historia del gigante asiático. Ocupó este primer lugar de los films más taquilleros hasta el lanzamiento de “El Viaje de Chihiro”: es decir, Miyazaki rompió su propio record. Hoy en día, se mantiene como un clásico de la animación y sus temáticas ambientalistas no pierden vigencia.

Una de las cintas más aclamadas del realizador, Mononoke contribuyó enormemente a la popularidad del Studio Ghibli por fuera de Japón. En esta historia, el joven guerrero Ashitaka es envenenado por un rabioso jabalí y forzado a dejar su pueblo en busca de un antídoto que lo salve.

En esta travesía descubrirá una disputa épica entre la comunidad minera y los guardianas del bosque, incluyendo a la diosa loba Moro y su hija humana adoptiva San (la Princesa Mononoke que da título a la película). Ashikata se debatirá entre ambos bandos para establecer un balance y evitar que se desencadene una masacre.

El Studio Ghibli Fest, el gran regreso del animé al cine

La realización del festival ha demostrado ser un éxito en más de un frente. En épocas donde nos debatimos el rol de la sala de cine, el reestreno de estas películas ha acercado a grandes y chicos a redescubrir clásicos de la animación como Totoro y Chihiro, los cuales trascienden al nicho del animé.

Funcionan también de antesala perfecta al debut de “Kimitachi wa do ikiru ka” (”How Do you Live” en inglés y “Cómo vives” en español), la última película de Hayao Miyazaki, de 82 años, que estrenará el 14 de julio en cines japoneses.

Según la cuenta de redes sociales Anime en Cines de Argentina, entre los reestrenos de Ghibli y otras películas animé como “Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village” el 2023 logró la notable cifra de 70 días seguidos con animé en cines del país, con más de 185,000 entradas vendidas. Pero aún hay mucho más para ver: además de Mononoke, del 13 al 18 de abril se exhibe “Suzume” del director Makoyo Shinkai, realizador de la popular “Your Name”.