“Basado en Chismes Reales”, el divertido podcast con historias reales que combina el humor y lo macabro

Universal+ prepara el estreno de Basado en Chismes Reales, un nuevo podcast en español inspirado en Based On a True Story, serie estadounidense que cuenta con Kaley Cuoco, estrella de The Big Bang Theory, en el papel principal, junto a Chris Messina.

Protagonizada por la actriz y comediante argentina Camila Lakshmi, quien logró gran reconocimiento por su interpretación en Granizo, esta divertida producción mezcla el humor y lo macabro, a partir del relato de historias reales que cuentan con la particularidad de ser realmente insólitas, tanto que, se han vuelto un “chisme”.

Based On a True Story Foto: Universal

“A partir de historias verdaderas del público recopiladas por Universal +, el nuevo podcast invitará a sus oyentes a compartir sus historias más ocultas. El morbo de lo real y la adrenalina de lo insólito se integrarán en relatos que, por increíble que parezca, serán verosímiles”, adelantó la sinopsis oficial.

Esta atrapante e hilarente producción estará disponible a partir del 29 de noviembre, y contará con el estreno de un nuevo episodio cada miércoles a través de Youtube.com/@UniversalPlus y en la app de Universal +.

Camila Lakshmi: todo sobre Basado en Chismes Reales

Desde Vía País hablamos con Camila Lakshmi, quien reveló el detalle del detrás de escena de Basado en Chismes Reales, y contó cómo fue el poner voz a esta serie podcast que promete cautivar al público.

“Creo que la palabra que define a Basado en Chismes Reales es divertido. Fue una gran experiencia. Con el equipo nos reíamos entre toma y toma, porque lo que más nos gusta es contar chismes... y de esto se trata esta serie podcast”, comenzó contando la actriz.

“Va a dar mucho de qué hablar, porque la gente lo va a disfrutar mucho. Es un contenido que hicimos con mucho amor y ganas”, adelantó a la vez que contó que el proyecto llegó a sus manos “de manera increíble”, gracias a que Universal+ la convocó.

Camila Lakshmi Foto: BOCA PR

Sin hacer spoiler, Camila contó que su chisme favorito es “el de Mario”, que trata de un nieto que le hace bromas pesadas a su abuela y ella a él, pero un día, llegarán a un extremo que les cambiará la vida para siempre. En este sentido, la actriz recalcó que como esta, cada una de las historia que se cuentan en el podcast son reales y recogidas de diferentes partes de Latinoamérica.

“Son chismes reales, que la gente anda diciendo por la calle y Universal+ los decidió recopilar en forma de podcast”, explicó y agregó: “Mi rol es el de opinar sobre ellos y también contar experiencias propias, cosas por las que he dicho ‘trágame tierra’ o ‘no lo puedo creer’, y efectivamente son de verdad”.

Camila Lakshmi Foto: BOCA PR

Por otra parte, en referencia a la serie original, es decir, Based On a True Story, y el papel de Kaley Cuoco, Camila dijo entre risas: “Es loco, pero me siento muy identificada con Kaley. Esta idea que tiene ella en la serie de hacer un podcast sobre asesinos seriales con la ayuda de un asesino serial... yo lo haría, me parece una gran idea aunque otros digan ‘esta chica no está bien’”.

“Respetamos mucho el contar los chismes tal cual eran. Nuestro lema siempre fue ‘Esta es la verdad, vamos a decirla’”, explicó y concluyó afirmando que los oyentes “se van a entretener muchísimo” y “replantear muchas cosas”.