Apples Never Fall, la nueva serie con la que Universal continúa el éxito de Big Little Lies

Apples Never Fall llegó el 16 de julio a Universal+, el paquete de canales on-demand donde los thrillers y policiales abundan y en calidad. A la hora de seleccionar una de sus pantallas, el suspenso está asegurado.

La nueva producción es del universo de Big Little Lies, el éxito televisivo que tiene de protagonistas a nadie menos que Nicole Kidman y Reese Witherspoon, la conocida actriz por sus papeles en Legally Blond y ser la hermana de Rachel Green en Friends.

Apples Never Fall, un thriller familiar. Foto: Universal+

Basada en su libro homónimo, escrito por Liane Moriarty, e inspirada en hechos reales, este thriller que llegó con su primera temporada busca hacerle honor a sus predecesoras, la ya mencionada Big Little Lies y Nine Perfect Strangers, las cuales han conquistado a los espectadores del mundo, con más de 8,4 puntos en IMDb y un 89% de aprobación en Rotten Tomatoes.

¿De qué trata Apples Never Fall?

Apples Never Fall es un thriller que pone el foco en una familia bajo el matriarcado de Joy Delaney. Tras la desaparición de su madre, los hijos deberán destruir todo lo que han dado por sentado, para luego reconstruir lo que creen saber acerca de quienes le han dado la vida, a partir de retazos que irán apareciendo a lo largo de la temporada.

Apples Never Fall está basado en libro homónimo de Liane Moriarty. Foto: Universal+

Todo sobre Apples Never Fall

Vía País tuvo la oportunidad de conversar con Melanie Marnich, showrunner de Apples Never Fall, quien reveló detalles exclusivos sobre la última serie estrenada en la pantalla de Universal+.

Como mente creativa detrás de la serie, Melanie expresó: “Apples Never Fall me interesó casi de manera inmediata cuando abrí el libro [en referencia a la obra homónima de Liane Moriarty]. Fue increíble. Inmediatamente me enamoré de Joy [la madre Delaney], me encantó su mezcla de frustración, enojo, amor, lo sincera que es”, y enfatizó: “Me enamoré de cómo Moriarty mágicamente combina el humor con la trama. En cuanto lo leí, supe que iba a ser mi siguiente proyecto”.

Melanie Marnich, showrunner de Apples Never Fall. Foto: Universal+

Sobre por qué como espectadores deberíamos ver Apples Never Fall, su showrunner afirmó: “Creo que Apples… muestra qué significa ser una familia desde un lugar de mucha honestidad. Su mayor pregunta y que se plantea desde un principio es, ‘¿qué tan bien conocés a las personas más cercanas a vos?’, y nosotros creemos saber la respuesta, pero esta serie nos demuestra que nadie conoce ciertamente la verdad de quien tiene al lado. Todos tenemos secretos... secretos profundos, que nos lastiman y tenemos que sanar”.

Apples Never Fall sigue la desaparición de Joy Delaney. Foto: Universal+

Por último, Marnich cerró: “Me gustaría, además, que sigan esta historia porque habla con honestidad sobre los matrimonios de muchos años, de lo difícil que es criar hijos, de lo que uno sacrifica en pos de ellos. De cómo una como madre se hace a un lado. Es una honestidad muy presente en el libro y espero que también lo encuentren en la serie”.