3 años del primer caso de Covid en Argentina: la lista imperdible de series sobre virus apocalípticos

Este 3 de marzo se cumplen tres años desde el primer caso de COVID-19 en la Argentina, un hecho que marcaría la historia del país.

El primer caso se trató de una persona que había viajado a Italia, país en el que el virus tenía una tasa de contagios mayor en el mundo junto a otros focos como China.

COVID-19 Foto: Web

La pandemia sacudió desde los cimientos a la sociedad mundial, afectando su normal habitar y por ello sectores como la economía, la cultura, educación y, desde ya, la salud.

COVID-19 Foto: Web

La cultura fue uno de los grandes afectados, saliendo perjudicada en muchos aspectos pero, también, ganando por el lado de la creatividad siendo toda crisis fruto de nuevas ideas y formas en el ámbito del arte.

Es así que dentro del universo del cine y las series se vivió un reflote de los dramas apocalípticos, esta vez, poniendo el foco en virus pandémicos y epidémicos. A continuación te compartimos los títulos más destacados y dónde verlos.

Sinopsis: En septiembre de 2013 se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los humanos los convierte en criaturas caníbales, y que se transmite a través de una simple mordedura.

Tráiler:

Dónde verlo: HBO Max

The last man on Earth

Sinopsis: Una epidemia acaba con la población mundial en el 2022. Con todos, menos con Phil Miller, que ahora recorre EE.UU., Canadá y México con su camioneta, en busca de otros supervivientes.

Tráiler:

Kingdom

Sinopsis: Extraños rumores sobre un rey enfermo se apoderan de un reino mientras una misteriosa plaga comienza a extenderse. El príncipe heredero se enfrenta a nuevos enemigos para salvar a su gente.

Tráiler:

Dónde verlo: Netflix

The Strain

Sinopsis: El doctor Ephraim Goodweather, jefe del Centro de Control de Enfermedades de Nueva York, y su equipo luchan por salvar el destino de la humanidad, cuando un misterioso brote de un antiguo virus relacionado con los vampiros empieza a expandirse.

Tráiler:

¿Qué esperar del episodio 8 de The Last of us?

El domingo 5 de marzo llega a HBO Max el octavo episodio de The Last of Us. Luego del final del séptimo capítulo, en el que Joel (Pedro Pascal) es gravemente herido, las teorías sobre qué sucederá no paran de llover.

La primera temporada de The Last of Us cuenta con tan solo nueve episodios, por lo que, el que está por venir es el anteúltimo. Sin embargo, la historia tiene para rato, ya que ya se anunció su segunda temporada.

En el avance oficial del episodio ocho se puede ver a una Ellie (Bella Ramsey) cuidando a toda costa a Joel. Pero lo que dejó completamente fascinados a los fans fueron los caníbales que aparecen en el tráiler, los cuales llegaron por la escasez de comida en un mundo plagado de zombies.

Por último, el tráiler muestra una Ellie totalmente distinta, que debe encargarse de la protección de Joel y enfrentar a un grupo que pareciera ser el encargado de desatar el canibalismo.