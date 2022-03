Una mujer de 25 años residente en la ciudad santiagueña de Añatuya fue grabada mientras golpeaba a su pequeño hijo de un año y medio. Un vecino registró el momento y logró que las imágenes, en las que se ve a la mujer arrojaba patadas en la cabeza y estómago de su hijo, llegaran a una fundación, donde hicieron la denuncia formal. La mujer quedó detenida y los niños fueron trasladados a un hogar.

Los vecinos del lugar no quisieron dar su testimonio. “Es una persona muy violenta” aseguraron. Pero un vecino, quién no quiso identificarse, logró capturar el momento en que la mujer golpea a su hijo con patadas en la cabeza y en el estómago afuera de su casa. Desde el interior salió un nene de 5 años llorando, pero no se puede precisar si lo hacía por la situación de su hermanito o si el mismo había sido maltratado.

Según precisó Nuevo Diario, el vecino le entregó el material a una mujer que trabaja en una fundación. Esta a su vez se la dio a la a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF). Desde allí tomaron contacto con la fiscal Alejandra Sobrero, quien le solicitó a SUBNAF que formalizara la denuncia.

La mujer le arrojó patadas en la cabeza y estómago a su hijo de un año y medio que estaba tirado en el piso. Foto: Nuevo Diario

Se pudo determinar que la mujer vivía sola con sus dos hijos, y solo el mas chiquito fue reconocido por su padre, que reside en Buenos Aires. No tienen otros familiares en Añatuya, salvo unos abuelos. Los menores fueron puestos temporalmente en el Hogar de la fundación y su madre quedó detenida e imputada por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

La mujer, quien se había negado a colaborar cuando la policía llegó su casa, declarará en el transcurso del viernes. Los niños serán atendidos por psicólogos y médicos para determinar si están en condiciones de hacer una Cámara Gesell. Además se realizará un relevamiento socioambiental en el barrio donde sucedieron los hechos. Por potra parte les vecinos decidieron no hablar al respecto porque “se trata de una persona muy violenta”.