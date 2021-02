Días pasados, el Gobierno de La Pampa echó del cargo al director del Hospital Reumann Enz de la localidad de Intendente Alvear, Gustavo Martínez Nievas, porque vacunó irregularmente al intendente, Juan Cruz Barton. Además, le pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que constate la supuesta irregularidad en la campaña de vacunación.

Ahora, Barton publicó un video para hacer su descargo en la página de Facebook de la Municipalidad, donde reconoce haberse vacunado ya que las autoridades del hospital local lo llamaron porque, supuestamente, había sobrado una dosis.

“Propicio realizar un comunicado debido a las repercusiones que hubo tanto a nivel local, provincial y nacional en los diferentes medios sobre mi vacunación en particular”, dijo el intendente. “Todos saben que soy una persona de riesgo constante. Me tocó en enero de 2019 tener dos infartos y muerte súbita por lo que soy de sumo riesgo. Me hubiese sido mucho más cómodo tomar licencia como intendente cuando arrancó esta pandemia, por supuesto que no lo hice”, agregó.

Además, manifestó que estaba inscripto para vacunarse y explicó que el día 9 de enero lo llamaron desde el hospital para decirle que “podía llegar a sobrar una dosis”, y que el personal de salud del pueblo se había vacunado en su totalidad. “Le consulté a mi cardiólogo ya que iba a necesitar un certificado para ser vacunado y que eso no tenga consecuencias”, explicó.

Dos días después, el 11, se vacunó en “un hospital público, no un lugar privado, nada que ver con esto VIP de lo que se habla en estos lados, fue en mi hospital”, aclaró, y puso en duda si recibirá la segunda dosis, “a partir de esto no sé si me tocará darla o no cuando corresponda”.

Por último, Barton dijo que “no vamos a dejar nunca de atender, de estar asistiendo, como desde aquel 20 de marzo, a toda la población. No nos escondimos nunca, no nos tomamos licencia, no la vamos a tomar así no nos pongan la segunda dosis, pero esta es la explicación de todo lo que se está diciendo”, concluyó.