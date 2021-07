Se podrá atender al público en los locales todos los días de la semana hasta las 19, salvo las farmacias que podrán cumplir con los turnos de guardia. El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

Fuera de ese horario deberán operar a través del comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante las modalidades de entrega a domicilio o retiro, las que deberán concretarse en el horario de 6 a diecinueve 19.

Los días viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 6 y las 23 horas; el resto de los días de la semana, entre las 6 y las 21. Fuera de esos horarios sólo podrá haber delivery o take away; no podrá superarse el 30% de ocupación.