Este jueves se lanzó en Santa Fe le programa “Primer empleo”, el mismo promueve la inclusión de jóvenes de entre 18 y 30 años en el terreno laboral. El Estado auspicia de nexo entre las personas que buscan empleo y las empresas.

Quienes realicen las contrataciones van a recibir una ayuda económica por parte del Gobierno santafesino; según detalló Omar Perotti, aportarán “un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil por cada joven incorporado al programa”.

Se presentó el programa "Primer empleo" Santa Fe. @omarperotti | Twitter

“Para multiplicar estos programas necesitamos del compromiso que tiene nuestro empresariado santafesino. Confiamos plenamente en esta articulación porque conocemos a los actores y lo que cada uno va a poner en esto”, remarcó el Gobernador y agregó: “Eso es lo que nos lleva a confiar en hacernos cargo de un programa que amplía lo que la Nación nos está ofreciendo; el programa ‘Te sumo’”.

Al mismo tiempo sostuvo: “La creencia de que el Estado puede ser el que genere empleo sin el sector privado no existe. No vamos a generar riqueza si no tenemos una articulación valiosa entre el sector público acompañando y el sector privado poniendo lo suyo”.

En la misma línea, resaltó: “Conocemos a los actores privados, porque son el principal generador de riqueza. Juntos estamos logrando que Santa Fe sea el corazón productivo de la Argentina”; y detalló que “el sector metalúrgico es el que más empleo viene recuperando”, pero que esperan que sean varios los sectores que se sumen al programa.