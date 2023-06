Paro de médicos en Santa Fe: Siprus lanzó una medida de fuerza de 48 horas a partir del miércoles

Este miércoles 7 de junio trabajadores de la salud de Santa Fe afiliados al Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Sanidad (Siprus) realizarán una medida de fuerza de 48 horas que incluye un paro de actividades en reclamo de un aumento salarial y celeridad en el pase a planta de contratados.

Los galenos del sector público santafesino lanzaron el paro por medio de un comunicado en el que expresaron: “El ministro de Trabajo acaba de plantear que no va a haber revisión de la pauta salarial hasta julio” y reclamaron que no se le pagó el aumento a los trabajadores monotributistas.

Sumado a esto, reclaman desprolijidades y falta de celeridad a la hora de poner al personal en calidad de planta permanente, argumentando que, pese a que se firmó el instructivo para el pase a planta, no hay convocatorias para discutir los lugares en los que se va a reforzar con los nuevos médicos en planta, además que no se incluye “de forma clara a los monotributistas no reconocidos que cobran con fondos propios de hospitales”.

¿Por qué siprus cuestionó a amra?

Finalmente, desde Siprus cuestionaron la postura de AMRA, que decidió no adherirse a la medida de fuerza: “Las soluciones aparecerían más fácil si todos unidos peleamos por lo que nos corresponde. Parece que los bajos salarios, la lentitud con el pase a planta, el no pago del aumento a monotributistas, la falta de respuestas a la crisis de pediatría y el no cambio de escalafón no son motivos suficientes para que se sumen a la pelea. Esperemos que puedan cambiar de postura”.