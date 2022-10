Paritaria docente en Santa Fe: Amsafe aceptó oferta de aumento y no habrá paro

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) llevó a cabo este jueves una asamblea clave en la paritaria docente. A partir de la revisión del acuerdo salarial, el gremio aceptó la oferta de aumento. De esta manera, se descartan nuevas medidas de fuerza hasta fin de año.

La jornada comenzó con una respuesta negativa contundente en Rosario, donde el 65 % de las personas que votaron prefirieron dejar de lado la propuesta y lanzar dos paros de 48 y 72 horas. Así, se abrió un escenario similar de la última consulta realizada el mes anterior.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre, Amsafe dio a conocer temprano los resultados del departamento La Capital. Allí, el 73 % de docentes aceptaron la oferta. En cantidad, esta diferencia fue prácticamente la misma en el sentido opuesto si se la compara con los números de la Cuna de la Bandera y alrededores.

El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, confirmó que 33.128 maestros y maestras respondieron a la consulta sobre la propuesta del Gobierno en toda la provincia. En total se recibieron 18.222 votos a favor y 14.774 en contra.

Desde el martes, el sindicato sometió a votación diferentes alternativas para continuar con el plan de lucha en busca de una mejora salarial. No obstante, del lado de quienes apoyaron el cierre de la negociación se mantuvo el malestar porque consideran insuficiente la suba escalonada del 39 por ciento hasta fin de año.

Aunque no se modificaron los tramos del aumento que ya firmaron los gremios estatales de Santa Fe, el Gobierno decidió devolver los descuentos por días de paro docente. En la última oferta se añadió el blanqueo de sumas no remunerativas y no bonificables que se pagaron entre 2020 y 2021.

Alonso advirtió que Amsafe seguirá en estado de asamblea y movilización permanente. Luego insistió en que la oferta de aumento se quedó “corta en la cantidad”.

¿Cuál fue la oferta salarial en la paritaria docente de Santa Fe?