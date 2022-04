Este jueves, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, adelantó que Colón deberá jugar sin público en el próximo partido por la Copa de la Liga como sanción por los incidentes que se produjeron en el debut en la Copa Libertadores. El castigo para el torneo internacional será definido por la Conmebol.

Los incidentes están siendo reiterados en los encuentros que Colón disputa en el Estadio General Brigadier Estanislao López, es por esto que se definió que el partido contra Independiente el sábado 16 a las 16.30 horas, por la fecha 10, será sin público.

“Colón la próxima fecha con Independiente la juega sin público. Hemos prohibido una tribuna de la cancha de Rosario Central también”, detalló Lagna según informa Aires de Santa Fe. Y al mismo tiempo, resaltó el accionar de la policía ante los incidentes que dejaron un saldo de cuatro heridos.

Al mismo tiempo, el Ministro remarcó: “No voy a negociar con ningún dirigente. A veces se confunde el rol del dirigente con el de hincha. Yo soy fanático del fútbol, pero jamás querría perjudicar a otros hinchas o un jugador. Tenemos que tomar medidas porque la escalada de violencia no se detiene”.

“Nosotros estamos investigando todo. Para ver si son fallas de la Policía o son fallas de otras personas. No tenemos gente controlando las 24 horas para ver si ingresan pirotecnia”, agregó Langa que solo detalló que la sanción será para el encuentro con Independiente, aunque no se descarta que se extienda si no se toman las medidas solicitadas.