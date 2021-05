Luego de que las hijas de Carlos Reutemann denunciaran a través de las redes sociales que la esposa de su padre las había bloqueado y no tenían novedades del estado de salud de “Lole”, apareció exdiputado provincial, Federico Reutemann. El sobrino del exgobernador pasó a visitarlo y llevó tranquilidad.

Cora, la hija mayor de Reutemann, fue quién escribió en su cuenta de Twitter pidiendo información sobre el estado de su padre a Verónica Ghio ya que ambas hijas están en Buenos Aires y no pueden viajar. Vale recordar que “Lole” estuvo internado 16 días por sufrir un cuadro de anemia y luego una hemorragia digestiva.

Las hijas de Reutemann pudieron tener novedades sobre la salud de su padre. Twitter

Ante esta situación, Federico se acercó a la casa de “Lole” y tranquilizó a las hijas, aunque contó que el ex Fórmula 1 no está con ánimos de hablar con nadie y eso hizo que se produjera esta situación. “Está pasando un postoperatorio complicado en su casa tratando de recuperarse. El conflicto que se ha dado es porque hay un cortocircuito entre la mujer y las hijas. Al no querer atender a nadie porque no se siente con ánimo, las chicas no tenían comunicación y se asustaron”, contó el exdiputado a Cadena3.

“Gracias Federico Reutemann por insistir y mantenernos informadas de cómo está papá. Le deseamos una pronta recuperación”, escribió Cora y la secundó Mariana: “Muchas gracias Fede por estar más cerca de nosotras en este momento tan delicado”. Según detalló la periodista Ivana Fux, Reutemann sigue con su rehabilitación en su casa de Santa Fe donde cuenta con la atención de una enfermera y un kinesiólogo, tres veces por semana.