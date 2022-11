Intensa búsqueda en Santa Fe: buscan a Noah, un nene de 2 años que desapareció cuando fue a hacer mandados con su padre

Desesperada búsqueda de Noah en Santa Fe, un niño de 2 años, que desepareció el sábado 29 de octubre cuando fue a hacer compras con su papá en el barrio San Lorenzo. El pequeño, se llama Noah Santiago Beltrán Sesma y se cree que el padre se lo llevó con toda su documentación. En últimas imágenes registradas las cámaras de seguridad se vio a ambos en la terminal de ómnibus local y se investiga habrían viajado a Buenos Aires.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó que cualquier información sobre el paradero del menor de edad, sea notificada a su mamá, que lo está buscando intensamente. Otro dato, es que la denuncia afirma que el nene tiene tez blanca, ojos marones y cabello castaño claro largo hasta los hombros. Cuando desapareció, el menor tenía puesto una remera verde con short azul. Además, tiene un arito en la oreja izquierda.

Las palabras de la madre de Noah, el pequeño intensamente buscado en Santa Fe

Cielo, la madre de Noah, asegura que el pequeño se fue con Santiago, su padre, y su abuela paterna a hacer un mandado, pero nunca regresaron. En diálogo con Aire de Santa Fe, la mamá de Noah, relató lo sucedido: “El sábado a la noche estaba con mi marido y me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso”.

Empezaron a pasar las horas y no llegaban. Al rededor de las 22:30 decidió llamar por teléfono a su esposo y a su suegra: “Intenté toda la noche, muchas veces, y no me atendió ninguno de los dos. Y en un momento me empezó a dar buzón de voz. Esperé hasta el otro día, porque estaba con mi otra nena, y llamé al 911. Pensé que les había pasado algo. Después me fui hasta la comisaría y me dijeron que primero me fije en los hospitales. Fui al Cullen y al Hospital de Niños y no los encontré”, relató desesperada la mujer.

Luego, volvió a la comisaría y les comentó a los efectivos policiales que no había hallado el paradero de los tres. Es por eso, que los agentes decidieron hacer un recorrido por el barrio con el patrullero. Después de regresar y revisar las cámaras de seguridad se pudo conocer que llegaron a la terminal de colectivos.

Para concluir, desesperada y desconsolada, solicitó a su marido que le devuelva al menor: “¿Cómo van a sacarle a una madre un bebé de 2 años? Santi, por favor, te pido que me lo traigas conmigo. Estamos sufriendo todos”.

A dónde comunicarse si tenés cualquier información sobre el paradero del menor de edad

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyolm declaró este miércoles y dijo: “El papá lo quitó de la custodia de su mamá, es un nene que todavía estaba siendo amamantado. La mamá está desesperada y, seguramente, el niño esperando”.

Luego, afirmó: “Hay una situación de riesgo”. La mamá ya había manifestado que no encontraba el documento del niño, por lo tanto, a lo mejor, no es algo de un momento para otro y es algo pensado. Hay mucha preocupación”.

En la búsqueda de Noah, intervienen, la sub-comisaría 10º de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Ante cualquier dato hay que contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario).