En el marco de las elecciones que se acercan cada vez más, se dio a conocer la historia de una candidata a senadora por una lista LGTBIQ de Santa Fe. Se trata de Tahizna Marrone, una mujer que vivió una historia única en su vida y que hoy en día comienza a escribir una nueva. Fue excombatiente de la Guerra de las Malvinas, es transexual y busca ser funcionaria pública por la lista de Proyecto Joven en la provincia de Santa Fe.

En 1982, Osvaldo Marrone permaneció por 72 días en un pozo de zorros en la Bahía Fox, en la Isla Gran Malvina, semienterrado en fosas de menos de 2 metros de profundidad por 2 de ancho. Y tal como se lo espera, una experiencia así, le cambió la vida, le dejó enseñanzas como así también dolores.

Fue excombatiente de la Guerra de Malvinas, ahora es trans y busca ser senadora por una lista LGBTIQ en Santa Fe Foto: Clarín

“El primero de mayo de 1982 tuvimos el bautismo de fuego. Los aviones pasaban bombardeando todas las noches, teníamos fuego naval sobre nuestras posiciones. La tierra temblaba, parecía un terremoto, y se escuchaban los estruendos de los bombardeos de los ingleses”, recuerda.

Sin embargo, no fue la guerra lo que la hizo cambiar de nombre, sino que su lucha interna sobre si era nena o varón, comenzó desde chica: “Desde la primaria tenía una guerra interna entre varón y mujer. Si bien me resultaba más cómodo vestirme de chica, hasta hace poco ganaba la mirada de los otros que me obligaba a ser hombre: viví condicionada por mi familia y por la sociedad. En Malvinas ya me sentía mujer, pero no pude manifestarlo”, explicó en 2017 cuando Clarín lo entrevistó por primera vez.

En este contexto, cambió de nombre, se hizo un nuevo DNI, y le hizo ver a la sociedad que ella iba a ser lo que ella sentía ser.

Hoy en día, Tahizna encabeza la lista de Proyecto Joven donde busca ser la primera senadora trans representando a la provincia de Santa Fe, y donde es acompañada por Reina Ibáñez, su precandidata a diputada, trabajadora sexual y también trans. Una lista LGBTIQ+.

Sobre sus proyectos, en caso de ganar las elecciones, contó que quiere “tratar de reflotar todo lo que está encajonado respecto de los veteranos de guerra de Malvinas, el tema salud está muy desatendido para los veteranos sobre todo la salud mental. Deberíamos tener una mejor atención de salud”, sostiene Tahizna.

“Quienes integramos Proyecto Joven no necesitamos caminar la calle para saber lo que el pueblo necesita, somos gente que luchó y lucha”, finalizó la precandidata, en diálogo con Clarín,