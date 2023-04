Brian Fernández: “Mucha gente no va a entender mi dolor”

Desde que volvió a Colón de Santa Fe, Brian Fernández no pudo integrarse al plantel y sigue afectado por los problemas vinculados al consumo de drogas. “Mucha gente no va a entender mi dolor, mi fastidio y mi molestia conmigo”, expresó este martes en una entrevista.

El futbolista de 28 años confirmó que descartó volver a competir hasta junio. A continuación, explicó: “No es que no quiero jugar. Hoy trato de ver cómo organizo mi vida para estar bien con mi familia”.

La semana anterior, la novia de Fernández reveló que hay vendedores de drogas que van a su casa para ofrecerle estupefacientes. En ese contexto, el delantero habló por primera vez desde que lo separaron del plantel de Colón por sus faltazos a los entrenamientos.

Aunque ya lleva varios años lidiando con el consumo problemático, el ex Racing y Necaxa todavía no se decidió a empezar un tratamiento psicológico. “La idea es empezar con eso, es lo que mi familia me está pidiendo”, reconoció.

Durante la entrevista en “Son aviones”, Fernández argumentó que es una “persona muy desconfiada” y eso lo aleja de la terapia. Al respecto, comentó: “Voy y no le cuento la verdad ¿Para qué voy a ir?”.

El encuentro de Brian Fernández y Diego Maradona

Al margen de sus problemas para volver a jugar, Brian Fernández compartió una anécdota conmovedora sobre el día que conoció a Diego Maradona. Durante la charla, el ídolo futbolístico lo abrazó llorando para darle un consejo familiar.

Según el relato del delantero de Colón, el exseleccionador de Argentina soñaba con llevar a su nieto Benjamín Agüero a Disneyland. El astro “quería disfrutar de ese país” con el hijo del Kun, pero sabía que no iba a poder hacerlo nunca”.

Maradona le pidió a Fernández que aproveche su paso por la Major League Soccer (MLS) para tener esa experiencia con su hijo en el parque de diversiones. Gracias a su representante Christian Bragarnik, se llevó una anécdota inolvidable con uno de los jugadores más importantes de la historia.

El ex Defensa y Justicia recordó que la pasó muy bien cuando estuvo en Estados Unidos, a pesar de que no se entendía con sus compañeros. “Cada vez que terminaba de jugar, mi familia salía y paseaba. Es muy difícil que esa vida la puedas hacer acá”, explicó. Así concluyó que trata de buscar paz “día a día” para reencontrarse con la pelota.