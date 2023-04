El duro relato de la novia de Brian Fernández, el futbolista de Colón: “Vienen a casa a venderle droga”

El futbolista Brian Fernández atraviesa una delicada situación mientras lucha contra las adicciones. Su estado le valió ser separado de Colón, el equipo en el que se desempeñaba profesionalmente y su pareja, Araceli Fessia, denunció que los dealers le llevan drogas a domicilio.

“Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, expresó Araceli en diálogo con A24. Además, comentó que el jugador de Colón: “no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado”.

La pareja de Fernández contó crudamente que la adicción que mantiene en vilo la salud del futbolista es a la cocaína y agregó que no denuncia porque los proveedores van directamente a la puerta de su casa. “Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida”, agregó.

¿Qué respondió Brian Fernández?

Luego de que Fessia hablara con la prensa sobre la situación del deportista, Brian Fernández publicó en su Instagram una serie de historias que parecían destinadas a ella y en las que la acusaba de “decir giladas”. En ese hilo, también le reclamó: “No sabés nada de mí hace dos meses, dejate de joder nena por favor”.

Fernández le contestó a su novia Foto: @brianfernandez_38

Por último, Fernández agregó: “Ya estás grande para salir a hablar. Yo no hablo con nadie de lo que me pasó ni de lo que perdí. ¿Sabés si como, si tengo ropa para todos los días, sabés si tengo que luchar para quedarme a dormir, sabés si los lugares son fijos? No, porque nada es fijo y eso da bronca porque prácticamente en la calle me dejaste. Muchos mensajes me llegan, no voy a poder ver mucho y ni ver a nadie, estoy durmiendo. Besito gente hermosa y divina que me quiere dar un lugar”.