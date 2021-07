El sanrafaelino Axel Kurt Ottosen, está convencido que la política, bien entendida, puede y debe cambiar la realidad del país y por eso sueña con algún día llegar a presidente.

En ese recorrido que emprendió, va como precandidato a diputado provincial (cuarto distrito) por Cambia Mendoza. Pero si bien sería un milagro que consiguiera el cargo por el espacio que ocupa en la lista, va en quinto lugar, igualmente ve el lado positivo y además ya salió a marcar la cancha: los legisladores “no deberían tener dieta”.

En noviembre de 2019 Kurt saltó a la escena nacional e internacional cuando representó a Argentina en Ginebra, Suiza, dando el discurso de apertura de Naciones Unidas por los 30 años de la Convención por los Derechos de los Niños.

Kurt Ottosen en Mendoza junto al intendente Ulpiano Suárez. Foto prensa Kurt Ottosen

En ese momento el sanrafaelino ya se movía, por lo bajo, con grupos de jóvenes y estaba convencido de que la política está para cambiar la realidad.

Ahora, con 19 años y “sin padrinazgo político”, aseguró, “más allá de que es un lugar difícil (para ingresar a la legislatura) es una muestra de que los jóvenes existimos, estamos presentes y queremos tener participación”.

Desde la óptica de Ottosen, hoy en día en el país “parece que la salida es Ezeiza (el aeropuerto) pero también está la posibilidad de quedarse a pelearla, de demostrar que si se puede estar mejor”.

Kurt estudia derecho, está cursando actualmente tercer año, en la universidad Siglo XXI, pero además continúa con las tareas habituales en la finca y el tiempo que le queda lo dedica a trabajar con entidades no gubernamentales y por supuesto la política.

“Soy de una familia clase media, estoy con el trabajo en la finca, tengo unos animales y entre las distintas actividades que tengo, solo me queda la posibilidad de estudiar en esta universidad (a distancia)”, comentó.

Dentro de ese cúmulo actividades, su actuación política no la resigna y se anima a decir que su interés no es el vivir del Estado al tiempo que critica a quienes si lo hacen y encima toman decisiones sobre la actividad privada que rara vez alguno la conoce.

“No quiero enriquecerme con el Estado o vivir de un cargo, ese es el problema que tenemos, y después esa gente toma decisiones sobre la actividad privada desde sus lugares pero ni siquiera la conocen, no se levantaron nuca para ir a la finca o depender del día a día para conseguir su sustento. En mi caso no pienso abandonar la actividad privada”.

La reflexión de Kurt Ottosen le dio pie para ir un paso más allá “creo que las Cámaras deberían volver a sus inicios por eso eran honorables, trabajaban ad honorem. Es cierto que hace falta costear gastos mínimos sino solo sería para la gente que tiene un poder económico que le permite estar ahí, pero igual pienso que lo ideal sería eliminar las dietas (de los legisladores)”.

Visita a la planta de reciclaje de Junín junto a Mario Abed, vicegobernador de Mendoza. Foto prensa Kurt Ottosen

Más allá de su pensamiento, el joven de 19 años sabe que “sería muy difícil que eso pasara” sin embargo agregó “está la posibilidad de que donen (las dietas) a entidades, becas o tantas otras cosas, aunque eso sería una decisión individual. En mi caso quiero llegar a presidente, no vivir de un sueldo estatal”.

Quiero ser presidente

Así es, Kurt comenzó el camino para cumplir su sueño, ser el presidente de la Nación.

Tal vez lo pueden tachar de iluso, un simple soñador o tantas otras cosas, no obstante el rompe con cualquier frase que lo tire para atrás con un simple pensamiento hecho carne “se deben tener objetivos en la vida, tener un norte, el mio es ser presidente y lograr cambiar este país, y hay que empezar por algún lado. Después si no se da, no me voy a sentir frustrado, pero eso si, voy a hacer todo lo posible para lograrlo”.

Todos jóvenes

Kurt Ottosen no está solo en el camino de la política, el joven asegura que “somos unos 100 integrantes, todos jóvenes, que estamos detrás de un objetivo y esa postulación que se dio llegó por ese trabajo”.

“Lo más importante de todo es que lo conseguimos sin tener un padrinazgo político que nos ayude a posicionarnos”, finalizó.

No más impuestos

Entre las distintas propuestas que Kurt tiene en carpeta está el trabajar para reducir la abrumadora carga impositiva sobre la actividad privada, eliminar la excesiva burocracia y así crear condiciones para aliviar al sector empleador y reactivar la economía para ofrecer más posibilidades laborales.

“Lo ideal sería que uno pueda trabajar de lo que estudió y además tener trabajo en donde vive”, reflexionó.