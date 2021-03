Cinco detenidos en total pero son dos loa señalados como los principales sospechosos de haber apuñalado, golpeado y asesinado a Viviana Villegas (49) para robarle unas milanesas y cervezas en la madrugada del domingo en General Alvear.

Se trata de un joven de 22 años, dueño de la casa donde los implicados tuvieron un juntada, y un adolescente de 17 años que tiene un frondoso prontuario.

El hecho se produjo en calle 5 y L en la casa de la mujer en la que tenía un kiosco.

Durante los allanamientos la policía secuestró varios artículos relacionados con la causa, entre ellos el celular de la víctima y ropa con manchas de sangre.

Si bien el cuerpo de la mujer fue descubierto en la mañana del domingo, el robo y homicidio se habría producido durante la madrugada.

Viviana Villegas recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue apuñalada durante el robo. En las redes sociales piden justicia.

El hijo de Viviana Villegas tuvo contacto con ella por última vez alrededor de las dos de la madrugada del domingo. Entrada la mañana volvió a llamar por teléfono pero como no respondía le solicitó a una vecina que se acerque a la casa en calle 5 y L para ver que sucedía.

Como la puerta estaba cerrada, la mujer buscó ayuda para que le abrieran y una vez que estuvieron dentro de la vivienda, encontraron a Villegas tendida en el piso de la habitación rodeada de un charco de sangre.

Al parecer los delincuentes ingresaron por una ventana y al encontrarse con la dueña del kiosco la golpearon con una barreta en la cabeza y la apuñalaron.

Del negocio se llevaron cervezas y milanesas, entre otras nimiedades, y también el celular de la víctima.

Según fuentes allegadas al caso, entre las pruebas que recogieron en el lugar del crimen, había huellas de pisadas.

Con el dato de la juntada que hubo a unos 600 metros de la casa de la víctima, utilizaron perros entrenados y oh casualidad, siguieron el rastro hasta la zona en donde estuvieron de juerga durante la madrugada y dieron con la casa.

En los múltiples allanamientos que realizó la Policía alvearense, irrumpieron en el domicilio de la reunión y dieron con el teléfono de la kiosquera, también secuestraron ropa con manchas hemáticas, un cuchillo que podría ser el utilizado para asesinar a Villegas y calzado, entre otros artículo.

Como detalle particular, también encontraron que justo habían estado cocinando milanesas en el almuerzo.

Si bien son varios los detenidos por el robo y asesinato de Viviana Villegas, todas las miradas de los investigadores apuntan al dueño de la casa donde fue la juntada, un joven de 22 años, y el otro señalado y sobre quien pesan más las pruebas que fueron recogiendo durante la jornada dominguera, un adolescente de 17 años que cuenta con antecedentes por robo entre otros delitos menores.

“Tiene de todo un poco, además hasta lo corrieron de la casa porque vivía mandándose cagadas”, confió una fuente relacionada al caso.

Los detenidos quedaron alojados en la comisaría 14 de Alvear. Si bien habrá que esperar las imputaciones que realice la fiscalía alvearense, la causa por el momento está calificada como homicidio en ocasión de robo.