Quieren ser querellantes en la causa contra el hombre que encerró a sus perros en el auto y murieron mientras miraba el partido de Argentina

Desde la Sociedad Protectora de Animales de San Rafael anticiparon que se presentarán como querellantes en la causa contra Roberto Ojeda, el hombre de 61 años que encerró a dos perros en el auto para ir a ver un partido de Argentina y a su regreso estaban muertos.

“Estamos con el abogado, todavía no conseguimos un testigo, lo que no quiere decir que no nos vamos a presentar como querellantes porque lo vamos a hacer, estamos buscando pruebas así que en estos días nos estaremos presentando como querellantes a la causa, a la denuncia que hizo la señora que hizo el video”, comentó Sandra Carrieri a Fm vos de San Rafael.

El incidente ocurrió el sábado 26 de noviembre durante el encuentro de la Selección Argentina frente a Mexico.

Ojeda asistió con la familia al Parque de Los Jóvenes para seguir el partido en pantalla gigante y dejó a los dos animales encerrados dentro de un VW Gol Country. Esa jornada fue altamente calurosa y el termómetro llegó a los 36 grados.

Una vez terminado el encuentro y también los festejos por la victoria de la Scaloneta, Ojeda regresó al automóvil y los perros estaban deshidratados.

El hecho no pasó inadvertido ya que hubo varios testigos del hecho y al lunes siguiente, la policía lo detuvo por orden de la fiscalía. Ahora, Ojeda enfrenta una causa por maltrato animal y desde la Sociedad Protectora de animales de San Rafael quieren ser querellantes.

“Estamos preparando todo esto, calculo que la semana que viene estará presentando el abogado”, afirmó Carrieri.