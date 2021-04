La tormenta que comenzó a precipitar granizo y principalmente abundante agua desde la tarde noche del martes, generó graves perjuicios en San Rafael. En poco más de 12 horas precipitaron 81 milímetros en el departamento sureño.

Esto dejó caminos bajo el agua, casas inundadas e innumerables filtraciones en viviendas. Dentro de este panorama el hospital Schestakow no estuvo ajeno a los inconvenientes que generó el fenómeno climático.

La obra de remodelación y ampliación que fue inaugurada el pasado miércoles 14 también sufrió los embates de la abundante lluvia.

El agua desnudó falencias en el nuevo edificio, hubo filtraciones de todo tipo en el techo que inundó los corredores del hospital sanrafaelino y el agua también entró por las aberturas.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que las filtraciones no son en las áreas recientemente inauguradas ni en las zonas más importantes del hospital; sino que corresponden a una tramo que vincula la parte vieja del centro con la nueva.

De hecho, indicaron que ese sector -donde se registraron las imágenes- está en obras y se está construyendo el techo. No obstante, aclararon y enfatizaron en que el agua no ingresó a la parte nueva ni a ninguna sala o quirófano, y que el sector en cuestión se dejó para la etapa final de las obras, justamente por no corresponder a los sectores de mayor demanda y urgencia.