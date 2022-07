Este jueves se viralizó el video de un hombre que se bajó de su vehículo, a plena luz del día y en pleno centro de San Luis, con un arma. El hombre en cuestión, tal como se ve en el audiovisual, apuntó y amenazó a otra persona que fue a refugiarse a un estacionamiento. Sin embargo, la situación “no fue lo que parece”.

El hecho fue grabado y se viralizó en las redes sociales. Pasado el mediodía, se produjo un fuerte altercado en el ingreso a una cochera sobre General Paz y Belgrano, en pleno centro de la ciudad de San Luis y, según testigos, incluyó disparos.

El hombre que fue filmado, sin embargo, declaró que se defendió de una golpiza y que el arma era de quienes lo agredieron.

Esta persona declaró, según medios locales, que había acudido al lugar porque su hijo era hostigado en las redes sociales y que había sido convocado a la cochera donde se produjo este hecho.

Jorge Leyes es el hombre que quedó grabado en los videos quien, luego, dio su versión de los hechos: “Dejé a mi pareja en su trabajo y dije ‘voy a pasar para hablar con este muchacho’. Me bajo y voy por la parte de atrás del lavadero. Uno de ellos se me vino y me pegó una piña. Ahí empezó todo”, relató Leyes a El Chorrillero.

En ese momento, la persona que lo atacó “contaba con un revólver”, pero, según sus dichos, logró quitárselo y salir a la calle.

“Sé artes marciales, defensa personal. Gracias a eso le pude quitar el arma. Después entré a mi auto. Ahí le pegaron trompadas y patadas al vehículo. Me estaba yendo y me bajé para que pararan, me quería ir”, detalló Jorge.

“Entre los dos me patotearon. Tengo contusiones en la cabeza, también me patearon en el piso. Hay testigos inclusive: a unos metros había gente que estaba trabajando y vieron todo”, añadió.

Después de esto fue cuando Leyes tomó el arma y confirmó que sí abrió fuego. El hombre dijo que disparó “contra una pared” porque le habían robaron las llaves del auto. “En ningún momento disparé contra alguien”, describió.

Para concluir, el hombre aclaró: “No era mi arma, no las uso, ni yo ni mi familia. No justifico el tema del arma. Fui porque dije ‘hasta acá llegamos, no se metan con mi hijo’”.

Tras el hecho, Leyes contó que les entregó el arma y que recuperó sus llaves. Sin embargo, el video viralizado solamente muestra el momento en que él se baja de su auto con un revólver y apunta contra otra persona.

La familia de Leyes intentará buscar cámaras de seguridad en la zona para esclarecer su versión.