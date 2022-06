Un pelotero de Villa Mercedes comenzó a realizar cumpleaños gratuitos a niñas y niños con discapacidad. Luego que una mamá le contara al dueño del salón que los chicos discapacitados eran apartados de los juegos en los festejos, él se ofreció a poner gratuitamente sus instalaciones.

Germán Ponce es el dueño del pelotero. Ya hace más de un mes que realiza la reserva y los festejos de cumpleaños de niñas y niños que tienen alguna discapacidad.

El hombre expresó que todo se inició cuando la mamá de un niño que padece Síndrome de Down le contó que en cumpleaños anteriores “no fue incluido en los juegos”.

“A mí como padre me dolió, me quedó haciendo ruido en la cabeza la situación. Después me volví a comunicar con la madre para consultarle que, si me permitía, quería hacer el cumple de su hijo sin costo. Le dije que iba a adaptar los juegos que él quisiera”, contó el hombre a Radio Ciudad.

Pelotero solidario de Villa Mercedes. Foto: SanLuis24

Desde que él hizo público este hecho en sus redes sociales, llegó a ser entrevistado por medios locales y nacionales, y generó tal difusión que lleva más de 23 reservas en muy poco tiempo.

“Ya realizamos dos festejos y este fin de semana tenemos dos más, el próximo tres y así continúan”, describió Ponce.

En cuanto a lo económico, explicó que realizó un balance de la situación y que brindar eventos gratuitos no le genera pérdidas de dinero: “La gente es la que te da de comer si vivís de esto, entonces si vos donas uno o cuatro cumples no te afecta, uno tiene que dar para recibir”, detalló.

Además, relató que cuando tomó la iniciativa tuvo que capacitar su personal, ampliar, y agregar juegos nuevos para un mejor servicio.

“Creo que un pelotero tiene que estar adaptado para todas y todos los niños, y que todos los niños tienen que tener igualdad de condiciones para vivir un festejo al 100%”, expresó.