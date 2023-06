Como tantas personas en el país que no tienen un lugar dónde vivir, Villa Mercedes no queda ajena a esta difícil situación. Un hombre vive junto a su esposa en una casa rodante al costado de la Ruta 148 de San Luis y ahora la Justicia emitió una orden para que desocupe el espacio. El ciudadano pide ayuda para conseguir un hogar.

La historia de Ángel conmueve a todos en la provincia, él vive en un sitio desocupado, frente al Tiro Federal sobre la Ruta 148, desde hace 6 años, ya que no tenía un hogar donde vivir. En la casilla reside junto a su esposa, la cual sufre de epilepsia.

Un hombre y su esposa viven en una casa rodante en Villa Mercedes y piden ayuda para conseguir un lugar donde ubicarse Foto: el chorrillero

A raíz de la falta de empleo, Ángel se dedica a hacer changas y vender leña para poder sobrevivir y tener un plato de comida todos los días. El único lugar que tiene para ubicar su casa rodante es donde está actualmente, pero la Justicia le ordenó que lo desocupe.

Ante la desesperante situación, Ángel se contactó con los medios de comunicación para solicitar ayuda y dar a conocer su historia. “Pedí que me trajeran un baño químico y me dijeron que no, les pregunté que se lo podía pagar, me dijeron que eran $8 mil, pero nunca vinieron. ¿Me lo hacen porque soy cordobés? Hace 26 años que estoy acá, y siempre vi que los extranjeros tienen más beneficios, que un perro tiene mejor trato que nosotros”, contó el hombre a El Chorrillero.

Además el hombre contó que reciben amenazas para que desocupen el espacio, ya que ahora quieren hacer una obra privada en el lugar que tiene instalada su casa rodante. “Nosotros no usurpamos terrenos, estamos en un sector donde no molestamos a nadie. Siempre nos prometieron ayuda, y nunca nos dieron nada”, expresó Ángel ante los reiterados pedidos de ayuda al Estado.

Ángel está muy enojado por la decisión de la Justicia, ya que indica que le dieron aviso de un día para el otro y lo único que quiere es una casa, sin la necesidad que se la regalen. Las condiciones en las que vive junto a su esposa no son las mejores, ya que no tienen baño y viven precariamente. Para poder brindarles ayuda, quienes quieran colaborar con él, pueden comunicarse al 2657780048.